Les dangers du changement d’heure

Le passage à l’heure d’hiver s’accompagne d’une baisse brutale de luminosité en fin de journée. Et donc d’une augmentation du risque d’accidents sur nos routes. Pour sensibiliser conducteurs et piétons aux dangers du manque de visibilité, l’Agence wallonne pour la sécurité routière sort une campagne audacieuse ce lundi.

Bonne nouvelle : ce week-end, nous gagnerons une heure de sommeil, mais le changement d’heure aura toutefois un impact négatif sur nos routes dès lundi. Le passage à l’heure d’hiver s’accompagne en effet d’une baisse brutale de luminosité en fin de journée et le risque d’accidents va dès lors augmenter de manière significative. Selon l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), le nombre d’accidents impliquant des piétons aux heures de pointe augmente chaque année de 21% entre le mois d’octobre et le mois de novembre. Cette hausse se poursuit même au mois décembre (+8%) et exige donc davantage de prudence de la part de tous les usagers de la route.

Tenue correcte exigée

Pour tenter de réduire le nombre d’accidents, l’AWSR lance donc une campagne de sensibilisation ce lundi avec le thème « Pour sortir, c’est tenue correcte exigée ». Conçue par l’agence de pub Air, elle se décline sous la forme d’affiches et d’un spot qui met en scène un « vrai faux » vigile de boîte de nuit dont la mission consiste à attirer l’attention d’une jeune femme sur l’importance de porter des vêtements réfléchissants lorsqu’elle sort… en rue.



Audacieuse, cette démarche appuie une réalité physique : porter des tenues ou des accessoires réfléchissants permet aux piétons et aux cyclistes d’être visibles à 150 mètres par les automobilistes, soit une distance sept fois plus élevée qu’avec des vêtements sombres.

« Il est essentiel d’inciter tous les usagers à être prudents, mais également de faciliter la mise à disposition d’accessoires permettant d’améliorer leur visibilité, explique Valérie De Bue, ministre wallonne de la Sécurité routière. C’est dans cette optique que j’ai débloqué un budget particulier, pour permettre à l’AWSR de mettre en place cette importante campagne de sensibilisation, ainsi qu’une distribution de brassards réfléchissants et de lampes d’appoint à proximité de plusieurs gares de Wallonie. »

300.000 euros

Concrètement, un budget de 300.000 euros a été libéré pour cette nouvelle action dont le premier volet débute déjà aujourd’hui. Ce jeudi après-midi, plusieurs milliers de « kits de visibilité » seront en effet distribués près d’une dizaine de gares wallonnes (Arlon, Charleroi, Gembloux, Libramont, Liège, Louvain-La-Neuve, Namur, Ottignies, Tournai et Verviers). Une initiative qui sera répétée demain après-midi, avant que les affiches de l’AWSR et le spot réalisé par Air gagnent l’espace public et les réseaux sociaux, en plus de la télévision.

Il est important de le rappeler : outre les traumatismes subis, les accidents de la route représentent aussi un coût pour la société. Selon les derniers chiffres de l’institut Vias pour la sécurité soutière, le coût social des accidents de la circulation a été estimé à 13 milliards d’euros pour la Belgique en 2019, soit près de 3% de notre PIB.