Les compagnies aériennes à bas coût plus populaires depuis la pandémie de coronavirus

De plus en plus de vacanciers choisissent de voyager avec des compagnies aériennes à bas prix, constate lundi ACI Europe, la branche européenne du Conseil international des aéroports. D’après cette organisation, il s’agit là de l’un des changements durables laissés par la pandémie de coronavirus.

Grâce à cet essor, d’autres destinations ont gagné en popularité par rapport à 2019. L’Albanie est ainsi l’un des pays qui bénéficient du recours croissant à des vols à bas prix. Le mois dernier, elle a en effet accueilli plus de deux fois plus de passagers que quatre ans auparavant. Les compagnies aériennes plus traditionnelles, qui offrent généralement un peu plus de confort, souffrent de cette tendance. En outre, ACI Europe constate que les consommateurs optent de plus en plus pour des solutions alternatives au transport aérien lorsqu’ils voyagent à l’intérieur d’un même pays.

Une augmentation de 16%

D’avril à juin, le nombre de passagers dans les aéroports européens a augmenté de 16% par rapport à l’année précédente. La contraction constatée en juin dernier par rapport au même mois il y a quatre ans, avant la pandémie, n’est dès lors plus que de 5,9%, là où elle était encore de 11% en janvier.

Le nombre de personnes ayant pris l’avion en Europe au cours du premier semestre est, lui, encore inférieur de 7,7% au niveau de 2019. Même si la coupole européenne des aéroports constate toujours une forte demande pour les billets d’avion plus chers malgré l’inflation, son directeur général, Olivier Jankovec, craint que cette situation ne s’arrête bientôt. « Après les mois d’été, nous constatons d’importants risques de baisse et une grande incertitude », explique-t-il. La situation macroéconomique de la zone euro et du Royaume-Uni pourrait se détériorer, redoute-t-il, tandis que les réserves d’épargne des ménages accumulées au moment de la crise sanitaire sont en train de se vider.

Des niveaux de fréquentation plus élevés

L’Italie, la Russie et la Turquie ont déjà atteint des niveaux de fréquentation plus élevés qu’avant la pandémie de Covid-19. Tout comme la Turquie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et l’Arménie bénéficient des restrictions de vol imposées par les pays européens à la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Avec 37 millions de passagers, Londres Heathrow est redevenu le plus grand aéroport d’Europe. Il devance Istanbul, le seul des cinq plus importants aéroports européens à afficher des chiffres en progression par rapport à il y a quatre ans.

Les grands aéroports (-8,9% de fréquentation) sont cependant à la traîne par rapport aux aéroports plus petits et régionaux (+0,4%). Francfort, Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol ont en effet encore affiché des baisses respectives de -20%, -12,6% et -17% par rapport au premier semestre 2019. Parmi les grands aéroports, ce sont surtout les destinations de vacances typiques comme Lisbonne (+8,7%), Athènes (+7,3%) ou Palma de Majorque (+3,8%) qui ont obtenu de bons résultats au premier semestre.

Les aéroports plus petits

En ce qui concerne les aéroports plus petits, ce sont principalement ceux qui sont desservis par des transporteurs à bas prix qui affichent la plus forte croissance. Il s’agit par exemple des aéroports de Trapani (+163%) et de Pérouse (+137%) en Italie, mais aussi de Kutaisi (+82%) en Géorgie ou de Saragosse (+57%) en Espagne. Tirana en Albanie (+105%) bénéficie également de l’attrait du trafic à bas prix.

Dans l’ensemble, le nombre de passagers est resté inférieur aux niveaux de 2019 dans plus de la moitié des aéroports européens (52%).