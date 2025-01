Les bouchons ont coûté 5,3 milliards d’euros en 2024

Le coût économique de la congestion du trafic s’est monté, l’an dernier, à 5,3 milliards d’euros, selon les calculs du Belgian Mobility Dashboard (BMD), une initiative de la fédération Febiac et de la FEB.

Le BMD utilise un flux constant de données agrégées provenant d’un fournisseur GPS pour calculer et cartographier les embouteillages sur toutes les routes de Belgique. Cela ne concerne pas seulement les embouteillages réels, mais également les points de circulation dont la fluidité est nettement moins fluide que ce à quoi on pourrait normalement s’attendre. Sur la base de ces données, le BMD calcule également la perte de temps moyenne par professionnel et par jour ainsi que le coût économique. En 2024, un automobiliste perdait 6 minutes et 35 secondes en moyenne par jour soit environ 40 heures par an (+1% par rapport à 2023).

Selon les données du BMD, les voitures particulières représentaient 41% du coût total. Les 59% restants peuvent être attribués au transport routier. Le mois d’octobre reste le mois le plus cher avec 549 millions d’euros de coûts de congestion. Viennent ensuite novembre avec 518 millions d’euros et septembre avec 502 millions d’euros. Le mois de janvier a enregistré les pics de congestion les plus élevés en kilomètres, avec une longueur maximale de 1.544 kilomètres par jour en moyenne, suivi de novembre (1.497) et octobre (1.453).

Le jour d’embouteillage le plus intense a eu lieu le mercredi 17 janvier, lorsque des chutes de neige à 17h00 ont entraîné un pic de 8.280 kilomètres de congestion sur toutes les routes belges.