Les Belges et leur engouement pour les SUV : un amour pour les grosses voitures qui ne faiblit pas

Alors que le monde s’oriente vers des technologies de plus en plus compactes, les voitures, elles, continuent de s’agrandir. En Belgique, cette tendance semble séduire : les automobilistes belges se placent en deuxième position en Europe pour leur préférence marquée envers les SUV et les grosses voitures, juste derrière les Suisses.

Une tendance à l’« autobésité »

L’élargissement des véhicules est un phénomène documenté : selon Transport & Environment (T&E), les voitures gagnent en moyenne un centimètre de largeur tous les deux ans. Si cette évolution passe souvent inaperçue, elle a des répercussions majeures sur l’urbanisme. Le terme « autobésité » a même été créé pour désigner ce problème grandissant : des voitures plus larges et plus longues qui posent des défis aux infrastructures urbaines déjà limitées.

En Belgique, cette passion pour les SUV est évidente. Une enquête récente révèle que 18 % des conducteurs belges préfèrent ces véhicules, contre 19 % en Suisse, le leader européen dans ce domaine. Les modèles les plus populaires en Belgique incluent la Tesla Model Y et la BMW X1, des véhicules qui allient technologie et confort, mais qui occupent aussi un espace conséquent dans les rues et parkings.

L’impact sur les villes

Alors que les voitures gagnent en volume, les villes peinent à s’adapter. Les aires de stationnement, conçues pour des voitures plus petites, deviennent inadaptées, compliquant l’accès pour les cyclistes et les piétons. Selon les données de T&E, la largeur moyenne des nouvelles voitures est passée de 177,8 cm en 2018 à 180,3 cm aujourd’hui. Cette croissance, combinée à une augmentation des ventes de SUV, pourrait bientôt saturer les infrastructures urbaines.

Arne Van Helleputte, directeur pour la Belgique chez EasyPark Group, souligne l’urgence d’une réponse adaptée :

« À mesure que les voitures deviennent plus grandes, elles menacent d’affecter l’habitabilité des villes en augmentant la pression sur un espace déjà limité. »

Une popularité mondiale

Le marché des SUV connaît une croissance mondiale impressionnante, représentant près de 46 % des ventes de voitures neuves en 2022. Bien que l’Europe reste un marché clé, les États-Unis dominent avec plus de 6 millions d’unités vendues la même année. En Belgique, comme dans d’autres pays européens, des modèles tels que la Tesla Model Y se hissent au sommet des ventes.

Vers une transformation des infrastructures

Face à cet engouement pour les grosses voitures, les villes européennes, et belges en particulier, devront innover. Des solutions comme celles proposées par EasyPark, qui associent technologie et données pour optimiser la gestion du trafic et du stationnement, pourraient jouer un rôle clé.

Cette mutation pose une question cruciale : jusqu’où les villes peuvent-elles s’adapter à cette passion pour les voitures imposantes avant de devoir freiner cette tendance au profit d’un urbanisme plus durable ?

Pays SUV le plus populaire (chiffres 2022) Remarques Italie Jeep Compass Modèle populaire avec des variantes hybrides. Slovaquie Škoda Kamiq SUV compact apprécié pour son rapport qualité-prix. Portugal Peugeot 2008 Souvent choisi pour sa compacité et son design. Espagne Hyundai Tucson Modèle phare des hybrides rechargeables. République tchèque Škoda Karoq Produit localement et très populaire. Autriche Tesla Model Y Le modèle électrique domine dans cette région. Slovénie Volkswagen T-Cross SUV compact adapté aux petites familles. Belgique Tesla Model Y, BMW X1 Les deux modèles sont parmi les plus vendus. Suède Volvo XC60 Préféré pour son confort et sa sécurité. Finlande Toyota RAV4 Très populaire parmi les SUV thermiques. France Peugeot 3008 Souvent choisi en version hybride. Allemagne Volkswagen Tiguan Leader de longue date dans le segment des SUV. Danemark Tesla Model Y Fort succès grâce à l’adoption rapide des électriques. Norvège Tesla Model Y Domine dans un marché largement électrifié. Pays-Bas Tesla Model Y Très populaire dans le marché urbain et électrique. États-Unis Toyota RAV4 Best-seller dans les segments compacts et familiaux.

Sources :