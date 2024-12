La transition vers une mobilité durable prend de l’ampleur en Belgique, notamment grâce à l’essor des véhicules électriques (VE). Les modèles d’abonnement automobile émergent comme une solution flexible pour accélérer cette transition. Dans ce contexte favorable, le danois Dribe a l’ambition de s’installer chez nous.

La Belgique s’inscrit dans une transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement, portée par l’essor des véhicules électriques (VE). Les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de 48 % en octobre 2024 par rapport à l’année précédente, selon l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles). Pourtant, malgré cette progression, les coûts élevés et les incertitudes sur l’autonomie freinent encore l’adoption massive des VE. Les abonnements automobiles apparaissent comme un modèle innovant et flexible pour accompagner ce changement. En effet, ce concept permet d’accéder à un véhicule électrique contre une mensualité fixe couvrant généralement l’entretien et l’assurance, sans engagement à long terme.

Une offre qui séduit les jeunes

Près d’un consommateur sur cinq (18 %), en particulier les jeunes, est ainsi intéressé par un service d’abonnement automobile plutôt que par l’achat d’un véhicule, selon l’étude 2024 Global Automotive Consumer Study menée par le cabinet de conseil mondial Deloitte. Pour 42 % des répondants, l’intérêt est motivé par la volonté de mieux contrôler les coûts grâce à un tarif mensuel fixe couvrant tous les frais.

Dribe veut s’implanter en Belgique

Dans ce contexte, le danois Dribe, filiale du principal acteur du secteur automobile danois, le Groupe Semler, projette de se lancer sur le marché belge. Cette plateforme numérique propose des abonnements flexibles, allant de 3 à 12 mois, pour des véhicules électriques ou thermiques. Selon Jesper Hill-Kjærsgaard, PDG de Dribe, cette formule aide les utilisateurs à comparer les options et à s’habituer aux avantages des VE, ce qui favorise leur adoption à long terme.

A la recherche de partenaires

« Nous ne sommes pas encore actifs en Belgique, nous recherchons des partenaires potentiels pour y lancer Dribe. Notre priorité est de collaborer avec des importateurs automobiles belges, de grands réseaux de concessionnaires, des sociétés de leasing ou des acteurs majeurs de la location de voitures. Pour le moment, nous ne pouvons pas préciser de date à notre lancement», explique à Trends Tendances Niels Kiel Nielsen, son directeur marketing.

500 euros par mois

Le prix d’un abonnement mensuel pour une voiture louée via Dribe varie en fonction du modèle et des services choisis. En général, le service propose une option de location flexible, avec la possibilité de changer de voiture chaque mois. Les tarifs commencent autour de 500 euros par mois, des tarifs alignés sur ceux de ses concurrents (Lynk & Co, Poppy, Cambio ou SHARE NOW). Ces tarifs peuvent augmenter en fonction du type de véhicule sélectionné, qu’il s’agisse d’un modèle électrique ou plus haut de gamme.

Une utilisation plus rationnelle des ressources

Les abonnements automobiles encouragent une utilisation plus rationnelle des ressources. Peter Wells, spécialiste en développement durable à l’université de Cardiff et directeur du Centre de Recherche sur l’Industrie Automobile, estime que ce modèle évite de produire et d’utiliser des véhicules souvent disproportionnés par rapport aux besoins réels des usagers. En ajustant le choix des véhicules à l’usage, les abonnés participent à une consommation plus durable.

En outre, pour les concessionnaires, ce modèle représente une opportunité de diversification et de réduction des charges administratives grâce à des plateformes numériques. Toutefois, des défis subsistent, comme la disponibilité des véhicules et l’absence de sentiment de propriété, un frein pour certains consommateurs.

Un marché en pleine expansion

Selon une étude du Boston Consulting Group, le marché des abonnements automobiles pourrait atteindre 40 milliards de dollars en Europe et aux États-Unis d’ici 2030. En Belgique, plusieurs entreprises, comme Lynk & Co, Poppy, Cambio ou SHARE NOW, proposent déjà des formules d’abonnement flexibles adaptées à différents besoins.