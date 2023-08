L’électrification de la flotte donne des sueurs froides aux services de dépannage

L’électrification croissante du parc automobile donne des cheveux blancs aux services de dépannage. Car plus de voitures électriques, c’est plus d’interventions plus longues et plus compliquées.

Le service de dépannage VAB met en garde contre les problèmes inhérents à l’électrification des voitures. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les voitures électriques tombent elles aussi en panne malgré le fait qu’elles ont moins de composants. Les avaries pourraient même être plus fréquentes puisque de nombreux modèles souffrent encore de maladies de jeunesses.

Une batterie déchargée et usée, la perte et la rupture du câble de recharge constituent les trois principales pannes des voitures électriques. En quatrième et cinquième position, on retrouve des problèmes de pneus (le poids du véhicule étant beaucoup plus important) et de freins.

Ne peut pas être remorqué

Le gros problème des voitures électrique est que lorsqu’elles tombent en panne, elles ne peuvent être remorquées. Tout simplement parce que dans une voiture électrique il n’y a donc pas de point mort puisque la transmission se fait directement à la roue. Remorquer une voiture électrique peut forcer le moteur électrique et causer des dommages. Il faut donc faire appel à une grue, ce qui n’est pas partout aussi simple. En plus les voitures électriques sont aussi beaucoup plus lourdes. Heureusement dans 2 cas sur 3, la voiture peut être réparée sur place.

Autre difficulté : le temps de réparation est aussi plus long puisqu’il faut en moyenne plus de cinq jours pour résoudre la panne.

Des voitures plus vieilles

La transition vers l’électrique signifie aussi un vieillissement des voitures qu’on retrouve sur les routes. Les retards de livraison des dernières années ou les questionnements quant au choix de sa voiture font que nombreux sont ceux qui reportent l’achat d’une nouvelle voiture. L’âge moyen d’une voiture en Belgique a ainsi augmenté de cinq mois en 2022 pour atteindre les 9 ans et 9 mois.