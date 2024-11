Le V12 à essence de Rolls-Royce survivra jusqu’en 2030

La noble enseigne britannique a lancé en 2023 son premier modèle électrique : le coupé Spectre. Et de nouvelles Rolls sans échappement sont dans le pipeline.

On attend notamment un SUV électrique un peu plus petit que le Cullinan, prévu pour 2027. Et fin 2028 devrait arriver une nouvelle limousine à pile, pour remplacer la Phantom, porte-drapeau de la gamme.

Mais cette pluie d’électrons ne signe pas la fin du gros moteur V12 biturbo à essence, qui restera au catalogue jusqu’en 2030, notamment sous le capot du SUV Cullinan récemment restylé. Rolls-Royce opère donc avec prudence et sans précipitation sa transition vers le tout électrique, dont les ventes chutent actuellement en Europe.