Le marché des voitures d’occasion poursuit sa hausse

Le marché des voitures d’occasion a poursuivi sur sa lancée favorable en août, avec une croissance de 10,4%, à 57.442 immatriculations, se réjouit mardi l’organisation sectorielle Traxio. La croissance est également au rendez-vous du côté des voitures neuves, avait de son côté souligné lundi la Fédération belge de l’automobile & du cycle (Febiac).

La hausse de l’occasion sur les huit premiers mois s’élève à 7,6%, soit 32.568 unités de plus qu’à la même période en 2022, mais il y a bien un retard de 19.144 unités par rapport à 2021 (-4%). « L’intérêt pour les voitures d’occasion demeure donc très grand et le marché évolue favorablement même si nous observons petit à petit l’impact de la fluidification de la disponibilité des voitures neuves », commente Traxio. « La disponibilité d’occasions récentes demeure précaire, ce qui justifie les prix élevés, une tendance qui devrait se maintenir encore quelque temps. » En août, les marques de voitures d’occasion les plus vendues ont été Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Les hybrides représentaient 8,2% des immatriculations d’occasions, pour 1,6% de modèles 100% électriques.