Le marché des speed pedelecs neufs a ralenti en 2024

Après quelques années record, le marché des speed pedelecs neufs (parfois aussi appelés “vélos électriques rapides”) a connu un ralentissement en 2024, rapporte samedi Traxio. L’an dernier, 12.935 exemplaires ont été écoulés, une baisse de 17,5% par rapport à 2023 (-2.737 exemplaires).

Le marché de l’occasion a par contre encore enregistré une année record. Au total, 8.050 speed pedelecs ont été immatriculés, une augmentation de 18,3% (+1.245 unités) par rapport à 2023. Le marché de l’occasion devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir, prévoit la fédération de la mobilité Traxio.

L’ensemble du secteur du vélo a connu une année difficile mais les perspectives restent positives, analyse Traxio. “Les détaillants de vélos signalent que, dans les dernières semaines de 2024, un plus grand nombre de bons de commande pour des vélos rapides ont été signés”, détaille le porte-parole Filip Rylant. “Le secteur s’attend, entre autres, à ce que le personnel enseignant achète de nombreux vélos neufs (rapides), étant donné qu’ils auront, à partir de cette année, accès au leasing vélos.”

Forte croissance

En 8 ans, le marché des speed pedelecs neufs a connu une croissance de +133,5%. Le segment du leasing représente désormais une part de marché de 50,9%, au détriment des modèles immatriculés par des entreprises et surtout par des particuliers. “La question est donc de savoir si l’augmentation du nombre de leasings pourra compenser à l’avenir la baisse chez les particuliers et les entreprises”, ajoute Traxio. “Nous pensons que oui, notamment grâce à la disponibilité accrue du leasing de vélos via les employeurs.”

Les speed pedelecs relèvent légalement de la catégorie des cyclomoteurs. Comme les vélos électriques, ils ont deux roues, des pédales et fournissent une assistance au pédalage. Cette assistance n’est cependant pas limitée à 25 km/h comme les vélos, mais à 45 km/h.