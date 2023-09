Le déploiement de bornes de recharge devient urgent en Wallonie

La Wallonie doit accélérer le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques alors qu’elle a déjà un retard à rattraper, souligne mercredi EV Belgium, fédération qui travaille au développement du marché de la mobilité zéro émission. Elle juge positif le lancement d’une cellule chargée notamment de coordonner l’augmentation du réseau wallon, mais rappelle qu’il y a urgence.

Le quotidien L’Echo rapporte mercredi que le gouvernement wallon a mis sur pied une cellule chargée de coordonner les chantiers de modernisation du réseau électrique, le déploiement des bornes de recharge et l’intégration du photovoltaïque. Elle devra notamment encadrer et planifier l’accélération du développement de la mobilité électrique, via un réseau complet de recharge pour véhicules électriques.



La fédération EV Belgium se réjouit d’une « bonne initiative », se dit prête à y participer mais considère que la Région wallonne doit accélérer le mouvement pour rattraper son retard alors qu’elle compte actuellement quelque 5.000 points de recharge sur son territoire, contre 28.000 en Flandre (et 3.000 à Bruxelles).

« Il en faudra beaucoup plus«



« Il en faudra beaucoup plus« , prévient Romain Denayer, coordinateur chez EV Belgium. « On estime qu’il y aura deux millions de véhicules électriques en Belgique d’ici 2030, soit une voiture électrifiée sur trois, il faudra alors 200.000 points de recharge accessibles au public dans tout le pays, dont 70.000 en Wallonie. L’évolution du nombre de bornes de recharge devra donc s’accélérer. »

EV Belgium se félicite par ailleurs que la cellule de coordination wallonne puisse travailler au-delà des prochaines élections et assurer la jonction jusqu’au début 2025. « Cela nous semble important que les plans et les installations de bornes n’attendent pas la désignation d’un nouveau gouvernement », ajoute Romain Denayer. « On ne peut pas se permettre d’avoir un blocage.