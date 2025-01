La taxe kilométrique a rapporté plus d’un milliard d’euros en 2024, une première

Les revenus totaux de la taxe kilométrique pour les poids lourds a dépassé le milliard d’euros pour la première fois l’an dernier en Belgique, selon les statistiques publiées par Viapass, l’organe public en charge de ce prélèvement.

Elle a rapporté 658 millions d’euros en Flandre, 347,1 millions en Wallonie et 10,8 millions à Bruxelles. Cela représente donc près de 1,016 milliard d’euros pour l’ensemble de la Belgique.

En 2023, les revenus de la taxe kilométrique s’étaient élevés à 888,1 millions d’euros: 565,5 millions en Flandre, 312 millions en Wallonie et 10,6 millions à Bruxelles.

Les poids lourds de plus de 32 tonnes ont représenté 91,9% du prélèvement kilométrique en 2024, contre 91,4% un an plus tôt.

Près de la moitié (47%) des poids lourds concernés par la taxe étaient par ailleurs immatriculés en Belgique, devant la Pologne (10,7%), les Pays-Bas (9,7%), la Lituanie (6,1%) et la Roumanie (5,7%).

Le prélèvement kilométrique est d’application en Belgique depuis avril 2016, selon le principe de l’utilisateur payeur: les usagers des autoroutes et principales routes nationales paient en fonction des kilomètres parcourus, du poids et du taux de pollution de leur véhicule. Il concerne les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Les tarifs ont été indexés en 2024.