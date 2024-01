La moto a plus que jamais la cote

Le marché de la moto a plus que jamais eu la cote en 2023, signale mercredi la Fédération belge de l’industrie de l’automobile et du cycle (Febiac). Il y a ainsi eu 25.359 deux-roues motorisés enregistrés l’an dernier, une progression de 2,7% sur base annuelle.

D’après la fédération, ce marché surfe sur une vague positive depuis plusieurs années et progresse non seulement au niveau de ses immatriculations, mais également sur le volume de permis de conduire attribués. Jamais sur les dix dernières années, leur nombre n’a en effet été aussi élevé qu’en 2022, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles: 10.999 permis A1 (à partir de 18 ans, avec un engin de maximum 125cc et 15ch) avaient alors été attribués, pour une moyenne de 8.368 depuis 2013; 10.773 permis A2 (plus de 20 ans et puissance maximale de 47ch), contre une moyenne sur dix ans de 8.345; et 10.008 permis A (plus de 24 ans et puissance au-dessus de 47ch) décernés, alors que la moyenne était de 8.183 unités.

Gain de temps et facilité de parking

Gain de temps dans les files, facilité de parking et confort d’utilisation sont les arguments les plus souvent usités par les motards pour justifier leur choix de se déplacer sur un deux-roues motorisé, selon la Febiac. Fin 2023, le compteur du nombre de motos immatriculées s’établissait à 538.536 unités, soit une croissance « fulgurante » de 2,9% par rapport à fin 2022. Leur part dans le parc total belge passe dès lors de 6,5% à 6,6%.

Des motos plus lourdes aussi

A noter que les motos et scooters de maximum 125cc perdent du terrain au bénéfice de motos plus lourdes. Regroupant 24% de parts de marché l’an dernier (contre 27,5% en 2022), ils conservent toutefois leur place de leaders du marché.

Enfin, du côté des marques, le coude à coude que le marché belge connaît depuis quelques années entre Honda et BMW s’est poursuivi en 2023, avec avantage à la marque japonaise, analyse la Febiac. C’est néanmoins la marque allemande qui s’impose au classement des modèles les plus populaires de l’année écoulée, avec sa R 1250 GS. La motorisation essence reste très nettement majoritaire avec 97,1% de parts de marché en 2023.