La demande de voyages en avion a retrouvé l’an dernier son niveau d’avant-Covid 

La demande mondiale pour des voyages en avion a atteint un niveau record l’année dernière et retrouvé son niveau d’avant la pandémie de coronavirus, selon les calculs de l’Association internationale des compagnies aériennes (Iata). L’organisation sectorielle est également convaincue que la demande de transport aérien continuera à augmenter cette année.

Mesurée en passagers-kilomètres, indice de référence du secteur, cette demande de voyages en avion a augmenté de plus de 10% l’année dernière par rapport à 2023. Il s’agit aussi d’une hausse de 3,8% comparativement à 2019, la dernière année avant l’apparition du coronavirus.

L’organisation, qui fédère quelque 340 compagnies représentant plus de 80% du trafic aérien mondial, avait déjà indiqué début décembre qu’elle s’attendait en 2024 à un record de passagers, à 4,89 milliards contre 4,44 en 2023 et 4,54 en 2019. En 2020, année du début de la crise sanitaire, ces volumes s’étaient effondrés à 1,78 milliard.

Taux de remplissage sans précédent

Même en hausse l’année dernière (+8,7%), les capacités des compagnies en sièges n’ont pas suivi la demande, aboutissant à un taux de remplissage des avions sans précédent, de 83,5%, contre 82,2% en 2023, a encore expliqué l’Iata.

Selon le directeur général de l’association, Willie Walsh, cela s’explique notamment par les difficultés des chaînes d’approvisionnement qui ont restreint les livraisons de nouveaux avions et limité la disponibilité des appareils déjà dans les flottes.

En décembre, M. Walsh avait haussé le ton contre les avionneurs et les motoristes, affirmant que “les problèmes d’approvisionnement étaient une source de frustration pour toutes les compagnies et affectaient leurs recettes, leurs coûts et leurs progrès environnementaux”. Ce sont surtout les voyages internationaux qui ont tiré la tendance l’année dernière (+13,6%), tandis que la fréquentation des vols intérieurs n’a progressé que de 5,7%.

“Les gens veulent voyager”

“En 2024, il est devenu tout à fait clair que les gens veulent voyager”, analyse encore Willie Walsh. “Si l’on se projette en 2025, tout porte à croire que la demande de voyages continuera de croître, bien qu’à un rythme plus modéré de 8%, ce qui est plus conforme aux moyennes historiques.”

Les compagnies d’Asie-Pacifique ont été les plus dynamiques (+16,9% de trafic sur un an), confortant la première place de cette zone géographique, avec 33,5% du trafic aérien mondial. Les transporteurs européens sont deuxièmes à 26,7% du trafic, en hausse de 8,7% sur un an, tandis que ceux d’Amérique du Nord complètent le podium, à 22,9% du trafic mondial, en croissance de 4,6%.

En 2025, l’Iata s’attend à une hausse du trafic de 8% dans le monde. En valeur absolue, l’organisation avait révélé en décembre tabler sur 5,2 milliards de voyageurs cette année, un nouveau record.