La demande de prêts pour des voitures écologiques a augmenté de 46 % en 2024

La demande de prêts pour des voitures électriques, hybrides, à hydrogène et au gaz naturel a augmenté de 46 % en 2024, selon une analyse de la banque Crelan. Le nombre de crédits octroyés pour l’achat de voitures d’occasion était quant à lui en baisse l’année dernière.

En 2024, 16 % des prêts voitures étaient destinés à des véhicules électriques, hybrides, à hydrogène et au gaz naturel. Ce type de prêt a ainsi connu une hausse de 46 % par rapport à 2023.

L’achat de voitures écologiques ne s’est toutefois pas fait au détriment de véhicules neufs à moteur à combustion, selon Crelan. Avec plus de 62 % des prêts contractés à ce type de véhicule, cette catégorie est en effet restée relativement stable. Les prêts pour les voitures d’occasion ont, eux, reculé de 12%.

Face au prix croissant des voitures, les emprunts étaient également plus élevés et à plus long terme en 2024. Le montant moyen d’un prêt pour une voiture écologique s’élevait à 24.400 euros. C’est environ 10% de plus que les prêts accordés pour les nouvelles voitures diesel et à essence, qui se chiffraient à environ 22.300 euros.