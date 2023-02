La Belgique, royaume de la recharge pour les voitures électriques?

Il semblerait que l’un des arguments en défaveur de la voiture électrique, à savoir le manque de bornes de charge, soit de moins en moins pertinent… La Belgique serait très bien électrifiée pour cet usage, du moins bien mieux que certains de ses voisins.

On le disait déjà il y a quelque temps, notre pays se défend très bien au classement des pays les mieux équipés en matière de recharge des voitures électriques. En effet, la Belgique figure « parmi les pays les plus avancés en matière de véhicules électriques », indiquait une étude réalisée par ALD Automotive, et que nous avions relayée ici.

Plus précisément, le loueur ALD Automotive annonçait dans son Guide de la mobilité (portant sur l’année 2022), que la Belgique fait partie des 6 pays les plus « matures » en matière de véhicules électriques. Il est juste précédé par la Norvège, si souvent citée en exemple, les Pays-Bas, l’Autriche (Suède ex aequo) et la Finlande.

Aujourd’hui, une étude publiée par HelloSafe vient souligner le très bon score de notre pays : la Belgique serait en effet le 3e pays de l’Union européenne possédant le plus grand nombre de points de recharges pour les voitures électriques.

La Belgique dispose, par exemple, de 35.291 points de recharge sur tout son territoire, ce qui revient à un peu plus de 30 prises de recharge pour 10.000 habitants. Ainsi, poursuit l’étude de HelloSafe, notre pays fait mieux que beaucoup de ses voisins européens, notamment la France (avec 24,1 prises pour 10.000 habitants), l’Allemagne (12,8 prises), l’Italie (7,4 prises) ou encore l’Espagne (3,3 prises). Seuls les Pays-Bas (220 prises pour 10 000 habitants) et le Luxembourg (44,8 prises) font mieux que la Belgique en Europe en 2023.

A l’opposé, les pays les moins équipés en points de recharge sont la Grèce, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et le Chypre (moins d’une prise pour 10.000 habitants dans chacun de ces pays).

Attention, cela ne veut pas dire que toute contrainte liée à la recharge de ces voitures a disparu… mais simplement, que si les pays de l’UE développent des réseaux de prises de recharge, à des rythmes toutefois très différents les uns des autres, la Belgique tire plutôt bien son épingle du jeu.