Kia EV9: colosse sans voix

Le fleuron de la gamme Kia prend la forme d’un SUV colossal mais aphone, puisque son cœur électrique palpite sans bruit ni fumée.

Le Kia EV9 étire sa tôle sur plus de cinq mètres de long et pose son épaisse carrure sur le marché encore très fermé des SUV électriques à sept places, face aux premium Mercedes EQS SUV et Volvo EX90. Le Tesla Model X est aussi dans le viseur, de même que le BYD Tang chinois.

A côté de la sept places, Kia propose une configuration six places encore plus cosy: la banquette du milieu laisse alors place à deux sièges individuels électriques, coulissants, inclinables et dotés d’un repose-jambes. De quoi siéger comme dans un canapé, avec à portée de main de chaque habitant une prise USB et de nombreux rangements. Une invitation au voyage, d’autant que le silence épate: Kia a eu la main lourde sur l’isolation, avec un pare-brise acoustique, un double vitrage latéral et même une mousse anti-bruit dans les pneus.

© Photos pg

Le confort de suspension est correct bien que certains concurrents montés sur ressorts pneumatiques soient encore plus moelleux. En virage, ce colosse électrique a de la tenue: malgré ses 2,6 tonnes, il ne s’écrase jamais trop sur son nez. Et si les performances de la version propulsion monomoteur de 203 ch n’impressionnent guère, les variantes bimoteurs (384 ch) ne manquent jamais d’allant. Mais le silence ambiant incite plutôt à une conduite coulée et apaisée. Menée avec douceur, notre version bimoteur a consommé entre 15,6 kWh/100 km sur parcours périurbain et 26,2 kWh/100 km sur autoroute ; soit une autonomie réelle variant d’environ 365 à 610 kilomètres. Un bon point aussi pour le tarif, moins élevé que celui des concurrents premium, pas fondamentalement plus agréables à vivre ni à conduire.

Ce fort en gueule sud-coréen est donc un produit décalé et abouti qui marie harmonieusement l’esprit convivial du voyage à l’américaine et les exigences environnementales de notre continent.