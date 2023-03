Jogger: la première Dacia hybride

Tout va bien pour Dacia, le constructeur roumain, racheté par Renault en 1999. Sa marge opérationnelle atteint les 10%, contre 5,6% pour l’ensemble du groupe Renault.



En Belgique comme en Europe, la Sandero est le modèle le plus vendu sur le marché des particuliers et le SUV Duster, qui sera renouvelé l’an prochain, connaît aussi un grand succès. En 2025 arrivera le grand SUV Bigster à sept places. C’est que Dacia veut monter en gamme, pour encore gonfler ses marges… L’hybridation est un autre moyen d’y parvenir. Le Jogger est la première Dacia qui s’y colle. Ce break rehaussé, lancé l’an dernier, embarque désormais le propulseur des Renault Clio, Captur et Arkana hybrides, dont la batterie se recharge sans prise via le moteur à essence et la récupération d’énergie à la décélération.

En pratique, les phases de conduite en mode électrique sont nombreuses, surtout en zone urbaine et périurbaine, où la consommation d’essence a chuté autour de 4 l/100 km durant l’essai! Comptez par contre de 5 à 6 l/100 km sur autoroute. La transition entre les modes thermique et électrique s’effectue sans heurts, la tenue de route est rigoureuse et la suspension confortable.

Aucun véhicule full hybride aussi spacieux

Par rapport à ses frères à essence ou LPG, ce Jogger hybride ne perd rien en habitabilité (jusqu’à sept places) ni en coffre. Pas de différence non plus concernant la présentation, avec une planche de bord basique mais pas rebutante. Les plastiques durs sont cependant sensibles aux griffures et on pointe aussi des bruits de vent assez élevés sur autoroute. L’électrification a bien sûr un prix: cet hybride coûte 5.000 euros de plus (+25%) qu’un Jogger à essence, il est vrai moins performant et plus gourmand. Le surcoût sera difficile à rentabiliser pour les particuliers, mais sur le marché des sociétés, cette version hybride fera un taxi idéal, sobre et abordable. Car même si le tarif frôle la barre des 25.000 euros, il n’existe pour ce prix aucun véhicule full hybride aussi spacieux que celui-ci.