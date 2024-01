Incident dans un avion d’Alaska Airlines: la boîte noire a été effacée

Dans l’enquête sur la perte d’un morceau de fuselage en plein vol par un Boeing 737 Max d’Alaska Airlines vendredi, les enquêteurs sont confrontés à un problème important: la boîte noire qui a enregistré ce qu’il s’est passé dans le cockpit lors de l’incident a été effacée. C’est ce qu’a fait savoir lundi Jennifer Homendy, chef du National Transportation Safety Board.

L’avion a effectué un atterrissage d’urgence après le détachement du panneau et seuls des blessés légers sont à déplorer.

Une boîte noire garde la trace des conversations dans le cockpit pendant deux heures seulement. « L’enregistrement dans le cockpit a été complètement écrasé », a déclaré Jennifer Homendy. Selon elle, le régulateur devrait obliger les compagnies aériennes à conserver les enregistrements plus longtemps, comme en Europe.

La porte-parole a également fait savoir que l’avion d’Alaska Airlines en question n’avait plus été autorisé à effectuer des vols outre-mer (vers Hawaï, ndlr) au cours du mois dernier parce qu’un voyant s’était allumé à plusieurs reprises, indiquant un possible problème de pression. L’alarme s’est déclenchée les 7 décembre, 3 et 4 janvier.

L’équipe de maintenance a testé le voyant à chaque fois et a effectué une réinitialisation. Des travaux de maintenance supplémentaires étaient prévus, mais ils n’ont pas encore été réalisés. « Nous ne savons pas s’il y a un lien avec ce qui s’est passé vendredi », a souligné Jennifer Homendy. « Mais par mesure de précaution, Alaska Airlines a décidé de ne pas faire voler l’avion au-dessus de la mer, afin qu’il puisse atterrir rapidement en cas d’urgence. »

L’enquête va désormais se concentrer sur l’analyse d’un certain nombre de composants clés pour détecter d’éventuelles fissures. Le panneau qui s’est détaché recouvrait une issue de secours inutilisée et était boulonné au fuselage.

Il y avait six membres d’équipage et 171 passagers à bord de l’avion lors de l’incident, dont trois nourrissons et quatre mineurs non accompagnés. Les deux sièges à côté du panneau étaient vides.