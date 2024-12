Hyundai Ioniq 5 N: l’électrique qui fait du bruit

Pour les sportifs radicaux, la voiture électrique est un engin sans foi ni voix, qui plie sous son poids dans les virages. Hyundai veut les faire mentir, avec cette version survitaminée de sa familiale Ioniq 5.

Hyundai présente cette version survitaminée de sa familiale Ioniq 5, mise au point sur l’exigeant circuit allemand du Nürburgring, sous l’œil et les conseils d’Albert Biermann, ancien développeur du département “M” de BMW et désormais conseiller technique pour Hyundai Europe.

Outre un châssis retravaillé et un moteur très poussé (650 ch en pic !), ce cross-over profite d’une gestion sophistiquée de sa batterie, pour éviter que la pile ne parte en fumée au moindre tour de piste. Mission réussie : batterie et freins tiennent le coup et ce lourd véhicule (près de 2,3 tonnes) parvient à danser joyeusement.

Mais le plus marquant, c’est que cette électrique singe les sportives thermiques en se donnant de la voix : elle imite le chant d’échappement d’un 4 cylindres à essence sportif et simule même des passages de rapport (alors qu’il n’y a pas de boîte de vitesses…). Il faut le vivre pour le croire : musique et passages de vitesses sont plus vrais que nature, avec un à-coup de transmission à la montée des rapports, une coupure d’allumage au rupteur et même les pétarades à l’échappement au lâcher d’accélérateur. Tout est fake, mais ça sonne vrai et juste !

Le son nous tombe dans les oreilles via huit haut-parleurs internes et se propage hors de l’habitacle via deux enceintes externes. Quand on en a assez de jouer, il suffit de presser un bouton pour retrouver le silence de cathédrale et la douceur d’un véhicule électrique familial.

Cette Hyundai allie le meilleur de deux mondes : celui des sportives pétaradantes et celui des électriques apaisantes. Bien sûr, c’est une voiture de niche qui n’est pas vouée à un gros tirage, mais saluons le travail de Hyundai qui prouve aux médisants que la voiture électrique peut être ludique et pourvue d’âme sportive.

– 2 moteurs électriques synchrones à aimants permanents, 650 ch (160 kW) / 770 Nm ;

– batterie : 84 kWh bruts/80 utilisables,

– temps de charge : environ 24h sur prise domestique, 7h45 sur borne AC (max. 11 kW), de 10 à 80% en 18 min. sur borne DC (240 kW max.) ;

– longueur : 4,71 mètres,

– poids : 2.289 kg



Performances :

– vitesse maxi : 260 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 3,4 s ;

– autonomie (théorique/de l’essai) : 448 km/296 km ;

– consommation moyenne de l’essai (8°C) : 27,5 kWh/100 km ;

– rejets CO2 : 0 g/km



Prix : 77.999 euros ; déductibilité fiscale : 100%

Les + :

– Performances terribles,

– recharge très rapide (800 Volts),

– châssis efficace et joueur,

– simulateur son moteur/boîte de vitesses bluffant,

– véhicule sportif mais confortable au quotidien,

– habitabilité de familiale,

– équipement de série.

Les – :

– Gabarit encombrant et poids conséquent,

– consommation électrique vite élevée,

– diamètre de braquage (ville),

– faible hauteur du coffre.