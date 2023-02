Forte hausse des tarifs du permis de conduire en Wallonie

Ils coûteront une bonne dizaine de % plus cher dès ce 1er mars et seront automatiquement indexés chaque 1er janvier.

En Wallonie, les tarifs des examens pour le permis de conduire n’avaient jamais été indexés depuis 1999 (ils le sont à Bruxelles depuis 2018 et en Flandre depuis 2017). Seuls les permis camions et bus des catégories C et D l’étaient de façon automatique. Cela va changer le 1er mars prochain et cela fera du bien à un secteur qui n’est pas réputé pour sa rentabilité, et un peu mal au portefeuille des candidats.

Dès le mois prochain, les examens pour les permis B (voiture), A et AM (deux-roues) et G (véhicules agricoles) coûteront une bonne dizaine de % plus cher. A l’avenir, ils seront automatiquement indexés au 1er janvier.

Si la hausse de l’examen théorique reste modérée dans toutes les catégories concernées (de 15 à 16 euros), l’examen pratique pour le B passe de 36 à 40 euros. Le test sur les capacités techniques indispensable pour conduire seul (permis provisoire de 18 mois) avant de passer le pratique grimpe, lui, de 60 à 67 euros. Il faut donc mieux éviter de rater.

Pourtant, les statistiques ne sont pas bonnes: un examen théorique sur trois est manqué, 65% pour le pratique chez les hommes et 56% chez les femmes.