Ford: 7 nouveaux modèles électriques

Ford veut que sa gamme européenne soit 100% électrique en 2030.



Le constructeur détaille son plan d’attaque et annonce sept nouveaux modèles électriques, qui viendront s’ajouter au SUV Mustang Mach-E et à la camionnette E-Transit déjà commercialisés.

Le premier nouveau modèle électrique débarquera cette année: il s’agira d’un crossover compact à cinq places, construit sur la base technique des Volkswagen ID.4 et ID.5, avec une autonomie annoncée de 500 km. Il sera suivi l’an prochain par un autre crossover, plus typé sportif.

Toujours en 2024 s’ajoutera une version électrique du petit SUV Puma. Ford lancera aussi quatre fourgons à pile: deux modèles compacts et deux plus petits, qui seront disponibles en version camionnette et transport de personnes.