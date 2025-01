En février, voyager en train vers Brussels Airport sera plus compliqué

En raison du renouvellement des voies ferroviaires alentour, il y aura moins de trains à destination et au départ de Brussels Airport au mois de février, indiquent lundi la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.

En conséquence, les voyageurs venant de Namur, Hasselt, Louvain et Liège n’auront plus de trains directs. Il leur faudra prendre une correspondance en gare de Bruxelles-Nord. “L’option la plus rapide consiste à prendre un bus de De Lijn au départ de la gare de Zaventem (Village)”, indique la SNCB.

Pour les voyageurs venant d’Anvers, Bruges, Bruxelles et Gand, des trains directs circuleront toujours, mais avec une fréquence réduite.

Des trains vers et depuis Zaventem

Davantage de trains circuleront toutefois au départ et à destination de la gare de Zaventem (Village). De là, les voyageurs de la SNCB munis de leur billet de train pourront emprunter une correspondance avec des bus De Lijn vers l’aéroport.

Le planificateur de voyage en ligne de la SNCB indique déjà le service de train adapté pour le mois de février et affiche également l’horaire en temps réel des bus De Lijn.

Des travaux attendus

Deux aiguillages, 600 mètres de voies et 1.200 mètres de rails au niveau de la connexion vers l’aéroport seront renouvelés lors des travaux, qui commenceront samedi 1er février. Un aiguillage du tunnel ferroviaire de Brussels Airport est également en cours de rénovation.

Ces travaux se dérouleront parfois de nuit et aussi les week-ends, jusqu’au 2 mars.