Des trains italiens à grande vitesse bientôt sur Bruxelles-Paris ?

Les chemins de fers italiens étudient la mise en service d’un train à grande vitesse entre Bruxelles et Amsterdam, prolongeable vers Berlin, et peut-être aussi Bruxelles-Paris. Enfin de la vraie concurrence….

Cela se sait peu en Belgique, mais la SNCB italienne, le groupe FS (Ferrovie dello Stato Italiane), est particulièrement dynamique. Sous le nom Trenitalia, elle a ouvert une ligne à grande vitesse entre Paris et Milan, via Lyon et Turin, en concurrence avec la SNCF, depuis 2021. Et prépare une liaison Paris-Barcelone. Avec des rames appelées Frecciarossa (flèche rouge), qui peuvent rouler à 300 km/h.

« C’est une ligne très populaire »

Le chief international officer du groupe public, Carlo Palasciano Villamagna, a indiqué au Financial Times qu’il étudie d’autres lignes internationales. Bruxelles-Amsterdam l’intéresse très fort. « C’est une ligne très populaire » a-t-il indiqué, précisant que cette étude était parallèle aux travaux menés pour la ligne Paris-Barcelone. « Pourquoi ne pas continuer depuis Paris vers l’Est, donc de Bruxelles vers Amsterdam? » puis vers Berlin… Juste sur le trajet du nouveau train de nuit European Sleeper.

Aucune concurrence depuis la libéralisation de 2010

Malgré une libéralisation des lignes internationales depuis 2010, aucun concurrent n’est venu proposer ses services sur les lignes à grande vitesse Bruxelles-Amsterdam, Bruxelles-Paris et Bruxelles-Londres, lignes internationales parmi les plus fréquentées en Europe. Toutes sont desservies par des services de l’Eurostar Group, filiale de la SNCF, avec une participation minoritaire de la SNCB.

Paris-Lyon en train italien

Le groupe FS développe une politique d’expansion internationale à différents niveaux. Il opère des transports régionaux notamment en Allemagne (Netinera Deutschland), et en Grande-Bretagne.

Le groupe a aussi une stratégie internationale de trains à grande vitesse, avec le nom Trenitalia, qui mise sur le made in Italy, avec l’argument du confort (sièges en cuir, service de restauration, wifi).

En France, Trenitalia propose actuellement 2 trains par jour entre Paris et Milan, plus 3 trains entre Paris et Lyon.

Ce n’est pas la première fois qu’un représentant de FS s’intéresse à la Belgique. Un projet de train Bruxelles-Paris a naguère été évoqué par un dirigeant du groupe italien, sans qu’aucun projet concret n’ait été formulé. L’arrivée du covid avait manifestement ralenti certains projets.