Des kits pour électrifier des « oldtimers »

Renault, en partenariat avec la société française R-FIT, propose des kits de « rétrofit » pour électrifier les anciennes R4.



Ce n’est pas donné: le kit moteur/batterie garanti deux ans coûte 11.900 euros (pose comprise, et donc avec le démontage de l’ancien moteur thermique et de ses périphériques) auxquels il faut ajouter le prix de la voiture. La R4 électrifiée conserve sa boîte manuelle, délivre un peu plus de 20 ch et offre une autonomie d’environ 80 kilomètres. La batterie lithium- fer-phosphate de 10,7 kWh se recharge à maximum 3,5 kW en AC et est placée dans le coffre, ce qui réduit fortement le volume de chargement.

R-FIT proposait déjà un kit de « rétrofit » pour la Citroën 2CV (à partir de 8.900 euros) et électrifiera aussi en fin d’année la première R5, puis la Twingo I. Le « rétrofit » est-il l’avenir (silencieux…) de nos ancêtres?