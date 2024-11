Davantage de bornes rapides en province de Luxembourg

Fastned, l’un des leaders de la recharge rapide, va installer 11 stations dans la province de Luxembourg, qui souffre d’un manque notable en infrastructures de ce type. Ce projet résulte d’un partenariat avec Idelux.

La Wallonie, et particulièrement la province de Luxembourg, est en effet peu équipée en stations de recharge rapide le long des principaux axes. Grâce à l’accord conclu entre Idelux et l’opérateur néerlandais Fastned, cette situation devrait s’améliorer partiellement. Dès l’été 2025, 11 nouvelles stations seront installées sur les axes les plus fréquentés de la province. Chacune offrira jusqu’à 11 points de charge, avec une puissance maximale de 400 kW (alors que la plupart des véhicules actuels supportent jusqu’à 250 kW). Fastned, qui dispose actuellement de 32 stations en Belgique principalement en Flandre, applique un tarif de 0,69 € par kWh.

Première station : Libin, sur l’E411

La première station à ouvrir sera celle de Libin (Galaxia), située près de l’Eurospace Center, juste à côté de l’E411, un axe particulièrement mal desservi. Entre Namur et Arlon, les bornes de recharge rapide sont encore trop rares. Cette station comprendra un magasin et un point de restauration rapide proposant une gamme de produits et services durables, conformément à la philosophie de Fastned, comme le précise le communiqué officiel.

Le communiqué liste également les autres stations prévues : « Sept autres stations (Arlon, Aubange, Bastogne, Houffalize, Léglise, Marche-en-Famenne, Neufchâteau) comprendront des kiosques Fastned, offrant des distributeurs de boissons et snacks, ainsi que des sanitaires. Les trois dernières stations seront situées à la Barrière Hinck, Bertrix et Virton. »

Un appel d’Idelux

Ce projet fait suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par Idelux en novembre 2023. Les stations seront construites dans le cadre d’un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans.

En Wallonie, Fastned et d’autres opérateurs de recharge rapide rencontrent souvent des difficultés pour obtenir des emplacements sur les sites autoroutiers, ce qui les pousse à s’installer à proximité des autoroutes. En Flandre, en France et aux Pays-Bas, la majorité des stations-service sur autoroute disposent déjà de bornes de recharge rapide.