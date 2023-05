« On devrait dépasser les 400.000 immatriculations cette annnée », d’après la Fédération belge de l’automobile. Mais il s’agit surtout d’un phénomène de rattrapage.

Pour Gabriel Goffoy, directeur de communication de la Febiac, il s’agit surtout de l’effet des livraisons des commandes passées en 2022 et qui avaient été fort retardées. Le marché devrait donc bientôt se stabiliser…

TRENDS-TENDANCES. Les immatriculations ont augmenté de 40% en avril et de 30% depuis le début de l’année. Est-ce réellement juste un rattrapage des livraisons?

GABRIEL GOFFOY. En effet, les immatriculations concernent essentiellement des voitures vendues entre mai et novembre de l’an passé, voire plus. Si l’année 2023 est positive en immatriculations, c’est surtout le reflet des commandes du passé, pas forcément celui des commandes enregistrées cette année.

Cela signifie-t-il que le marché se porte moins bien qu’il n’y paraît?

Si le marché automobile connaît une hausse importante des immatriculations, cela ne reflète pas les ventes depuis début janvier. On a connu une augmentation des achats des voitures hybrides plug-in par les entreprises en décembre ; on s’attend à une deuxième vague de commandes de ce type d’ici la fin juin pour des raisons fiscales, car le régime de déduction pour ce type de motorisation deviendra ensuite moins attractif.

Le particulier, lui, a besoin de temps pour s’orienter, surtout avec les changements réglementaires sur les motorisations. Nous avons effectué une enquête au Salon de l’Auto de janvier auprès de plus de 100.000 visiteurs, dont plus de 90% de particuliers: il n’y avait que 22% des répondants qui pensaient acheter une voiture dans les trois mois, 15% dans les trois à six mois et 19% autres d’ici six à douze mois. La majorité d’entre eux étaient intéressés par des véhicules électrifiés, hybrides ou électriques purs. Pourtant, ils ne bénéficient pas d’un incitant fiscal, comme les entreprises.

« La logistique se rééquilibre mais il faut livrer tout ce qui a été commandé. »

En Wallonie, c’est même l’inverse: la réforme de la taxe de mise en circulation va rendre certains modèles électriques fiscalement plus coûteux. Nous sommes ravis que le critère du CO2 soit pris en compte… mais moins le fait que le poids du véhicule soit aussi intégré dans le calcul. Le particulier n’a déjà pas de prime, contrairement à ce qu’il se passe dans les pays voisins, et en plus, il risque d’être pénalisé s’il choisit certains modèles électriques.

Cette tendance à la hausse des immatriculations se prolongera-t-elle toute l’année?

On s’attend à une bonne année 2023. On devrait dépasser les 400.000 unités (383.123 en 2022). La logistique se rééquilibre mais il faut livrer tout ce qui a été commandé. Quand on commande un véhicule aujourd’hui, les délais tournent en moyenne autour de cinq à six mois. Cela dépend fortement du modèle, les plus demandés peuvent demander plus de patience.