Chute de neige: quelles sont les perturbations ?

On annonce d’importantes chutes de neige en Belgique ce mercredi, quelles sont les perturbations à prévoir ?

Avec une couche pouvant atteindre la trentaine de centimètres dans le sud du pays, la Belgique risque de plonger dans un certain chaos ce mercredi, voire de se transformer en journée noire sur les routes. L’année dernière, le pic des embouteillages a été enregistré un 8 mars, soit le jour où il y a eu des précipitations très importantes. La faute à des routes pas toujours déneigée et surtout à un nombre encore important de voitures qui ont encore des pneus été (seuls 40% des automobilistes wallons auraient des pneus hiver). Doit-on s’attendre à des files interminables ? Le point des perturbations attendues en ce jour blanc.

Alerte rouge en province de Luxembourg, orange ailleurs en Wallonie

L’Institut royal météorologique (IRM) a rehaussé mercredi matin le niveau d’alerte pour des conditions glissantes en province de Luxembourg, le faisant passer à rouge, soit le niveau maximal. Le reste de la Wallonie reste en code orange, alors que la Flandre est en alerte jaune, à l’exception du littoral, en vert.

L’alerte pour les conditions glissantes court de 06h00 mercredi à jeudi midi mais le niveau rouge en province de Luxembourg n’est d’application qu’entre 06h00 et 11h00 mercredi. Sur ce laps de temps, l’IRM s’attend à des pluies verglaçantes intenses et pratiquement généralisées. Après 11h00, le niveau d’alerte devrait repasser à l’orange, puis au jaune à partir de minuit.

Dans le reste de la Belgique, plusieurs centimètres de neige sont attendus en cours de journée, avec localement jusqu’à 25 cm. En Flandre et à Bruxelles, l’accumulation ne devrait pas dépasser les 5 cm de neige. La Wallonie est passée en phase de pré-alerte routière à 06h00 mercredi matin.

Attention sur les routes

La Cellule d’Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, demande aux automobilistes de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route et de limiter au maximum leurs déplacements.

Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Pour rappel la phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires.

La circulation des poids lourds dont la longueur excède 13 mètres sera dès lors interdite cet après-midi sur les axes routiers suivants: l’autoroute E25 (A602-A26) entre l’échangeur de Loncin et de Massul dans les deux sens et l’autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck dans les deux sens. Cette mesure entrera en application dès 13h00 jusqu’à nouvel ordre et sera réévaluée régulièrement. Ne sont toutefois pas concernés par cette interdiction les véhicules affectés au transport de personnes (bus, cars, …), les véhicules assurant ou permettant d’assurer l’exécution d’une mission de service public essentielle et urgente ainsi que les véhicules équipés d’un système automatique permanent de mise en place de chaînes. « L’objectif de cette mesure est d’assurer au maximum la sécurité des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds, de faciliter les opérations d’épandage et également de maintenir la circulation sur les routes régionales », explique la CAR.

La bonne nouvelle, c’est que comme la plupart des gens sont très prudents, les accidents graves sont rarissimes. La plupart du temps il ne s’agit que d’un peu de tôle froissée.

Quelques lignes du TEC déviées ou supprimées (mais la situation pourrait empirer)

Le TEC avait averti plus tôt dans la matinée que la situation allait être compliquée en province de Luxembourg dès le matin. Dans les autres provinces wallonnes, Stéphane Thiery avait dit s’attendre à ce que la circulation des bus, d’abord peu perturbée, ne soit bien plus problématique à partir du milieu de journée. « C’est surtout le retour qui risque d’être problématique pour les personnes qui utilisent le TEC », avait-il prévu. La société wallonne de transport en commun invite ses usagers à planifier leur voyage via le site tec.be, où ils peuvent consulter les perturbations en direct, province par province, et à consulter ses réseaux sociaux.

« Le plan intempéries est en vigueur », précise ce dernier. « C’est un plan qui a été préparé longtemps à l’avance, ce qui nous permet donc d’être très réactifs et d’informer les gens presque en temps réel sur les perturbations. Nos contrôleurs ont examiné les lignes avant leur ouverture afin de déterminer s’il y avait lieu d’en dévier ou d’en supprimer certaines. Et ils continueront cette inspection tout au long de la journée. »

« En dehors de la province de Luxembourg, la matinée ne devrait pas être trop perturbée », précise M. Thiery. « La météo prévoit une dégradation en milieu de journée, donc c’est surtout le retour qui risque d’être problématique pour les personnes qui utilisent le TEC. »

Des trains supprimés mercredi en Wallonie

Des trains d’heure de pointe (P) seront supprimés mercredi en Wallonie « en raison des fortes chutes de neige et pluies verglaçantes annoncées », a indiqué mardi la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). Cette mesure concerne les trains P circulant dans les régions de Charleroi, Namur et Jemelle. La SNCB recommande aux navetteurs de planifier leur voyage au préalable via son site ou l’application.

L’UMons privilégie le report des examens

En raison des prévisions météorologiques, les autorités de l’Université de Mons (UMons) ont demandé à leurs facultés et écoles de privilégier, « lorsque cela est matériellement possible », le report des épreuves prévues mercredi, ont-elles annoncé mardi soir dans un communiqué. Cette décision, qui concerne les infrastructures de Mons et Charleroi, « vise à prévenir les difficultés, voire l’impossibilité, que pourraient rencontrer les étudiants et enseignants pour rejoindre par leurs propres moyens ou en transports en commun le lieu de leur évaluation. Elle vise aussi à ne leur faire prendre aucun risque inutile pour leur sécurité.

Les épreuves concernées par cette mesure de report « exceptionnelle » pourraient être reprogrammées, en fonction des horaires et de la disponibilité des locaux, avant la fin de la période d’évaluation fixée par le calendrier académique et au plus tard le 26 janvier, est-il précisé dans le communiqué. Selon l’université, les étudiants ont été informés des modalités pratiques de l’éventuel report de leur évaluation. Lorsque le report n’est pas possible, les autorités académiques invitent le corps enseignant à tolérer les retards. Au total, 49 examens écrits et 54 examens oraux sont prévus à l’UMons « pour un total de 2.238 étudiants à l’écrit et de 625 interrogés à l’oral, soit près de 3.000 étudiants sur les quelque 11.000 inscrits.

La collecte des déchets à Bruxelles légèrement perturbée

La collecte des sacs-poubelles, conteneurs et le ramassage des encombrants seront légèrement perturbés mercredi en Région bruxelloise a annoncé mardi l’agence régionale Bruxelles Propreté. Ainsi, les 120 camions de collectes prévus en matinée anticiperont leur départ d’une demi-heure pour permettre aux équipes de clôturer leur tournée avant la fin de matinée et le début des premières chutes de neige, selon les prévisions de l’IRM. Les 57 camions qui doivent normalement assurer leurs tournées dans l’après-midi et en soirée ainsi que les 90 camions en charge de la vidange des conteneurs devraient par contre partir aux horaires habituels. « La direction opérationnelle de l’agence a d’ores et déjà sensibilisé les chauffeuses et chauffeurs aux conditions qu’ils rencontreront, selon toute vraisemblance » mercredi, a précisé Bruxelles Propreté par voie de communiqué. « Des perturbations pourraient intervenir en fonction des quantités de neige, de l’état de déneigement des voiries et de l’évolution de la situation météorologique », a encore prévenu l’agence régionale. Il est demandé aux citoyens bruxellois de sortir leurs sacs aux heures habituelles, mais de veiller à dégager les trottoirs pour permettre aux équipes de ramasser les sacs et encombrants sans danger. Si un ramassage n’a pu être fait, il est recommandé de laisser les sacs poubelles sur les trottoirs en vue d’un ramassage de rattrapage prévu « le plus rapidement possible » dès que les conditions seront meilleures, a encore indiqué Bruxelles Propreté.