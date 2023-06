Bruxelles Mobilité veut encourager les expatriés à enfourcher plus souvent leur vélo dans la capitale

Bruxelles Mobilité a lancé mercredi une campagne mettant en scène les ambassadeurs d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, Du Botswana, de la Bosnie, de la Nouvelle-Zélande et de la Slovénie en Belgique. L’objectif est de promouvoir l’usage du vélo auprès de la communauté des expatriés.

En dix ans, le vélo a gagné en popularité : le nombre les déplacements a triplé à Bruxelles. « Nous encourageons les Bruxellois à enfourcher davantage leur vélo depuis des années et nous constatons que ces efforts portent leurs fruits, puisque le nombre de cyclistes augmente d’environ 13 % par an. Début juin, avec 50 000 comptages, nous avons même battu le record du plus grand nombre de cyclistes en une journée dans la Région de Bruxelles-Capitale », déclare Sofie Walschap, responsable de Bike for Brussels.

« Bruxelles a longtemps été considérée comme une ville de voitures, mais la capitale est en train de changer. De récents aménagements cyclables prolifèrent partout dans la capitale de l’Europe. Nous voulons encourager tous les Bruxellois, y compris les expatriés, à faire du vélo plus souvent. Et comme le confirment nos ambassadeurs, on attrape vite le virus du vélo », poursuit Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.

Compte tenu de l’importance de leur communauté – ils sont 220.000 personnes, soit 20 % de la population totale la Région de Bruxelles-Capitale – les expatriés représentent en effet une partie de la population cruciale afin d’encore augmenter la proportion de déplacements à vélo au sein de la capitale. ​

Ambassadeurs expatriés

Dans le but de les encourager à enfourcher leur vélo, Bruxelles Mobilité lance une campagne avec huit ambassadeurs issus de différents pays : Belgique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Botswana, Nouvelle-Zélande, Bosnie et Slovénie. Il ne s’agit pas d’influenceurs ou des célébrités souvent vues dans des campagnes marketing, mais de véritables ambassadeurs, précise le service public régional.

« Ces huit ambassadeurs aux origines variées apportent une contribution unique à la campagne. Grâce à leur passion pour le vélo et à l’influence qu’ils peuvent exercer, ces ambassadeurs souhaitent inciter le plus grand nombre de Bruxellois à explorer la ville à vélo », explique Bruxelles Mobilité dans son communiqué.

L’ambassadrice du Botswana, Mmasekgoa Masire-Mwamba, a par exemple acheté un nouveau vélo spécialement pour cette campagne : « En tant qu’ambassadrice du Botswana en Belgique, j’ai appris à apprécier la riche culture cycliste de ce pays. Je dois cependant admettre que je ne possédais pas encore de vélo. J’en ai acheté un spécialement pour cette campagne et j’explorerai plus souvent la ville à vélo. Avec l’augmentation du trafic et des embouteillages dans des villes comme Bruxelles, la sécurité des cyclistes est plus importante que jamais. Travaillons ensemble pour rendre nos routes plus sûres et nos villes plus accueillantes pour les cyclistes ».



Itinéraires cyclables d’été

Bruxelles compte pas moins de 513 km d’aménagements cyclables marqués ou séparés dédiés aux vélos ou partagés avec des piétons, soit presque deux fois plus qu’il y a dix ans. Il y a 36.606 places de stationnement public pour les vélos, soit trois fois plus qu’en 2014. Pour ce qui est des vélos partagés, en plein essor depuis peu, 7.681 circulent déjà dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles Mobilité propose plusieurs itinéraires cyclables qui mettent en valeur le meilleur de Bruxelles. Ces itinéraires, de longueur et de difficulté variables, conviennent aux cyclistes de tous niveaux. En chemin, ils peuvent découvrir certains des plus beaux parcs, quartiers historiques et monuments emblématiques de la ville. Il existe même une route des ambassadeurs qui relie les lieux de prédilection des huit ambassadeurs participants. Alors, tous en selle ?