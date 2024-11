Brussels Airport a enregistré une hausse des passagers et du fret

Brussels Airport rapporte jeudi avoir accueilli plus de 2,1 millions de passagers au mois d’octobre, un chiffre en hausse de 5% en un an. Le volume de fret global a lui progressé de 1%, à 64.646 tonnes transportées.

L’augmentation de l’affluence s’explique par les vacances d’automne à la fin du mois. L’action nationale du secteur de la sécurité le 1er octobre a par contre eu un impact négatif sur le nombre de passagers à cause de la perturbation des vols au départ. Les dix pays les plus visités en octobre étaient l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, le Maroc, le Portugal, la Grèce, les États-Unis, la France et la Suisse.