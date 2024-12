Depuis la mi-avril, les nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques doivent afficher un coût précis. Une manière de rendre les tarifs plus transparents. Mais le sont-ils vraiment?

Quand on recharge sa voiture électrique à domicile, on peut « contrôler » notre consommation d’énergie. Mais quand il s’agit de profiter des services publics, c’est là que les choses se corsent. Les tarifs peuvent en effet varier considérablement en fonction de l’opérateur, de la localisation (autoroutes vs zones urbaines), de l’heure de la journée, et même du type de borne (recharge rapide ou normale). Sur certaines bornes, les prix ne sont pas affichés clairement ou sont compliqués à comprendre. Un manque de transparence qui complexifie davantage la planification financière. C’est là que la norme MID et la législation AFIR prennent toute leur importance.

Plus de transparence sur les prix des bornes de recharge publiques

Avec l’AFIR, l’Union européenne espère renforcer l’accessibilité, la fiabilité et la facilité d’utilisation des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (VE) dans les États membres. Épinglons notamment deux changements fondamentaux. Il y a d’une part – et c’est surtout cette mesure qui nous intéresse – « la transparence au niveau des prix pratiqués » pour toutes les nouvelles bornes, précise le Conseil européen. Et d’autre part, l’extension des moyens de paiement. Désormais, « les automobilistes doivent pouvoir se servir de leur carte bancaire » aux différentes bornes (anciennes et nouvelles), ajoute-t-on encore.

Il est également demandé:

De pratiquer des tarifs raisonnables et non-discriminatoires;

De proposer des facilités de paiement, via carte bancaire ou QR code;

De mettre en place un système clair, avec des informations complètes sur la disponibilité, le temps d’attente ou les prix dans les différentes stations;

D’exprimer les prix au kWh d’électricité livré.

Lire aussi | Comment calculer le coût de sa recharge électrique ?

Pourquoi la norme MID est cruciale pour les bornes de recharge?

Au-delà de cette législation, la norme MID (Measuring Instruments Directive) joue également un rôle « dans la certification des appareils de mesure utilisés pour facturer l’électricité », précise PlugInvest, un prestataire spécialisé en bornes de recharge pour véhicules électriques à Anvers. Ainsi, le compteur MID sert à mesurer la consommation d’électricité en kilowattheures (kWh)liée à la recharge de votre VE. Cela permet d’individualiser la consommation.

Pour les bornes installées dans des espaces publics ou dans des entreprises, cette norme offre une facturation basée sur le kWh exact consommé, plutôt que sur un forfait. Cela est crucial pour les utilisateurs qui veulent payer uniquement ce qu’ils consomment.

Une facturation précise

Un compteur certifié MID assure une mesure exacte de l’électricité consommée, ce qui permet une facturation juste pour toutes les parties impliquées. Cet aspect est primordial, tant pour le propriétaire de la borne de recharge que pour l’utilisateur final. En cas de mesures incorrectes, des erreurs de facturation ou des complications liées aux remboursements peuvent survenir, créant des désagréments inutiles.

Une garantie de fiabilité

La fiabilité de la borne de recharge est un critère essentiel. Grâce à une certification MID, vous avez l’assurance que la borne mesure avec exactitude les taux de charge et la consommation en kWh. Cela vous permet de contrôler efficacement votre consommation d’énergie, tout en bénéficiant d’une transparence totale.

3 conseils pour garder un œil sur sa consommation réelle