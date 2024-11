Bolt électrise Bruxelles: 30 Tesla pour une mobilité plus verte

Contribuer à la transition vers une mobilité électrique, d’abord à Bruxelles puis en Belgique, est l’objectif de Bolt avec le lancement d’une flotte premium de 30 véhicules Tesla dans la capitale. Cette initiative réaffirme l’engagement environnemental de l’entreprise, qui vise à devenir carboneutre d’ici 2040.

En ce début de semaine, la plateforme de mobilité partagée Bolt a introduit 30 véhicules électriques Tesla pour son service de réservation de taxi. Ces Tesla, arborant une couleur verte distinctive, circuleront bientôt dans les rues de Bruxelles pour rendre le transport à faibles émissions plus accessible.

Cet investissement dans une flotte électrique s’inscrit dans l’objectif à long terme de Bolt de promouvoir la mobilité à faibles émissions en Belgique. Cette initiative vise également à soutenir ses partenaires locaux, propriétaires de flottes, dans leur transition vers les véhicules électriques.

Carboneutralité d’ici 2040

Bolt a récemment lancé sa catégorie Green en Flandre, une offre de trajets exclusivement en véhicules électriques et hybrides. La plateforme prévoit d’introduire une offre similaire à Bruxelles, dédiée aux trajets à faibles émissions (sans coûts supplémentaires), dans un avenir proche. Le lancement de cette flotte de Tesla en constitue la première étape.

Bolt répond ainsi à une demande croissante, soulignant qu’à Bruxelles, « l’adoption des véhicules électriques sur la plateforme est déjà 2,2 fois supérieure à la moyenne nationale ».

En augmentant sa flotte électrique en Belgique, Bolt poursuit ses objectifs environnementaux à long terme en s’alignant sur les objectifs de durabilité de l’UE. Le lancement de ces 30 Tesla dans la capitale fait partie d’un projet plus vaste d’introduction de véhicules électriques haut de gamme dans 10 grandes villes européennes. Amsterdam, Berlin, Paris, Stockholm, et Tallinn figurent parmi les villes pilotes en 2024, avec une expansion prévue en 2025. « En électrifiant sa flotte, Bolt vise à contribuer à la réduction de la pollution urbaine et à aider les villes à créer des environnements plus sains et centrés sur les personnes, soutenant ainsi sa vision de réduire la dépendance à la voiture et la congestion à Bruxelles et au-delà. »

Bolt affiche ainsi son ambition de devenir une entreprise carboneutre d’ici 2040, avec l’intégration de véhicules électriques comme un pilier essentiel pour atteindre cet objectif.

Soutien aux partenaires

La transition vers une mobilité à faibles émissions repose également sur des moyens financiers. Après avoir sondé ses conducteurs partenaires sur plusieurs marchés, Bolt a identifié les principaux obstacles qui freinent leur passage aux véhicules électriques :

Le coût élevé des véhicules électriques (35 % des répondants) par rapport aux véhicules thermiques ;

Une faible notoriété des véhicules électriques et l’autonomie limitée des batteries (60 % des répondants) ;

Le manque de bornes de recharge rapide disponibles et le coût de la recharge (72 % des répondants).

Avec cette flotte de 30 voitures électriques, Bolt entend faciliter l’adoption de la mobilité électrique pour ses partenaires propriétaires de flotte en rendant la transition plus accessible financièrement. « Nous réduisons les barrières financières généralement associées aux véhicules électriques, permettant ainsi à nos partenaires de tirer pleinement profit des avantages de ces véhicules », précise l’entreprise.

« Nous sommes ravis d’introduire davantage de véhicules électriques sur notre plateforme à Bruxelles, » conclut Paddy Partridge, directeur Ride-hailing chez Bolt. « Grâce à cette initiative, nous levons certains obstacles à l’adoption des véhicules électriques par les propriétaires de flottes, leur permettant d’adopter la mobilité électrique de manière flexible et économiquement viable – une étape concrète vers une adoption plus large des véhicules électriques. »