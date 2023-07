Avenger: la Jeep européenne électrique

C’est un comble pour une marque originaire du pays de l’Oncle Sam mais l’Avenger, cette première Jeep entièrement électrique ne verra pas l’Amérique…

Elle a été spécialement développée pour notre continent. Elle est d’ailleurs construite en Pologne et repose sur un châssis français: synergie de groupe (Stellantis) oblige, elle partage ses dessous avec les DS3 E-Tense, Opel Mokka Electric et Peugeot e-2008. Mais le style est typiquement Jeep, avec des traits cubiques.

A bord, l’habitabilité est très correcte au regard du petit gabarit. Sous le capot, le moteur électrique (seul choix possible) est produit en France. Il est performant et consomme peu. Un bon point aussi pour le confort de suspension et la tenue de route, efficace et agile. Mais cette Jeep brille surtout en ville, où sa petite taille la rend particulièrement maniable. Et la position de conduite surélevée offre une belle visibilité.

Côté tarif, l’Avenger ne démocratise pas encore la mobilité électrique (loin de là! ) puisqu’elle débute à près de 40.000 euros. Ça reste beaucoup pour une citadine rehaussée mais par rapport à la concurrence, c’est plutôt bien positionné. Bien sûr, cette Avenger n’a rien d’une Jeep traditionnelle: elle ne partage pas l’ADN de la marque américaine dont elle porte le badge. Elle poursuit la mutation génétique déjà entamée avec le Renegade, visant à faire naître des Jeep à taille européenne adaptées à nos villes et à nos objectifs environnementaux. Mais le patronyme évoque toujours l’évasion et les grands espaces.

Ensuite, cette citadine à pile au look aventureux est très aboutie et attachante au quotidien grâce à un habitacle pratique et un compromis confort/dynamisme réussi. Le tout rehaussé d’une faible consommation énergétique, gage d’une belle autonomie. Après tout, il n’y a pas que les gros “quat’-quat’” pétaradants dans la vie. Certainement pas dans celle des urbains trendy auxquels s’adresse cette petite Jeep à l’esprit civique.

