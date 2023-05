Automobile : la menace chinoise en chiffres

Sous la pression de la concurrence chinoise dans les autos électriques, le secteur automobile européen pourrait perdre plus 7 milliards de bénéfice par an d’ici 2030.

L’industrie automobile européenne semble prise en ciseau dans son évolution vers la voiture électrique. Le bureau Allianz Research (groupe d’assurance Allianz) a publié une étude qui chiffre les risques encourus par les industriels du Vieux Continent.



Le premier risque : perdre du terrain en Chine



Le risque numéro un ne se situe pas en Europe, mais en Chine, où plusieurs groupes européens tirent une bonne partie de leurs bénéfices (VW Group, Mercedes, BMW). « Si les fabricants chinois augmentent leur part de marché à 75%, la vente en Chine des voitures des producteurs européens pourrait reculer de -39%, avec une production locale tombant de 4,4 millions à 2,7 millions de voitures », indique l’étude. Par ailleurs, les autos made in China importées en Europe (y compris par des marques européennes ou américaines présentes en Asie) pourraient représenter 1,5 million de véhicules, soit 13,5% du marché de l’EU. L’impact potentiel de ces mouvements tectoniques est de 7 milliards d’euros de bénéfice annuel en moins d’ici 2030.

Quelques réponses

Les constructeurs chinois étaient plutôt à la traîne pour les autos à carburant, mais sont à la pointe pour les autos électriques grâce à une politique d’investissement massive. « En conséquence, ils modèlent le paysage global de la voiture électrique et vendent plus de deux fois plus d’autos à batteries en 2022 qu’aux Etats-Unis et en Europe cumulés. »

L’étude conclut que les réponses résident dans une harmonisation des conditions d’importation et d’exportation avec la Chine et les Etats-Unis, une intensification du développement des réseaux de recharge, et des investissements dans les batteries de prochaine génération.