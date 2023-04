Audi Q6 e-Tron: en test dans le Grand Nord

Le grand SUV électrique Q8 e-Tron, produit en Belgique, aura bientôt un petit frère plus athlétique: le Q6 e-Tron, actuellement en phase finale de tests dans le Grand Nord.

Le Q6 e-Tron (qui se situera entre les Q4 et Q8 e-Tron) devrait être présenté officiellement en fin d’année et lancé début 2024. Sous sa carrosserie, le Q6 e-Tron partagera sa structure (Premium Platform Electric) avec le futur Porsche Macan électrique, attendu lui aussi début 2024.

Audi prévoit également un dérivé Sportback au pavillon plus effilé, de même que des versions sportives S & RS Q6. Pour l’heure, peu d’infos ont fuité: on sait juste que le Q6 e-Tron devrait offrir jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie et que sa batterie se rechargera très vite puisqu’elle fonctionnera sous une tension de 800 volts, contre 400 pour le grand Q8 e-Tron. A partir de 2026, les nouveaux modèles qu’Audi lancera seront exclusivement électriques.