Alfa Roméo Tonale: le retour du trèfle?

Alfa est passé dans l’ombre sur le marché belge, avec une 34e place au classement des immatriculations 2022 et seulement 0,23% de part de marché. Mais la marque au trèfle espère reprendre des couleurs avec le Tonale, son nouveau SUV compact.

Rival du BMW X1, le Alfa Roméo Tonale repose sur la plateforme de son cousin, le Jeep Compass, mais recouvert d’une robe au style bien italien. L’habitacle est lui aussi empreint du charme latin. Un lieu de vie sportif et globalement bien fini, même si les matériaux n’atteignent toujours pas les standards des constructeurs allemands premium. L’habitabilité arrière est dans la moyenne, de même que le coffre.

Tous les moteurs sont associés à une (assez lente) boîte robotisée: il y a de l’essence avec microhybridation 48 V (130 ou 160 ch), du diesel (130 ch) et un propulseur hybride plug-in 4×4 de 275 ch, déductible à 100% pour les indépendants et sociétés, et dont la batterie offrirait 60 kilomètres d’autonomie en mode électrique. Le modèle essence de 160 ch est un bon compromis et son hybridation légère peut même animer le véhicule en mode totalement électrique par moments (manœuvres, embouteillages, descentes), ce qui abaisse la consommation, particulièrement en zone urbaine.

Moins sportif que le Stelvio

En action, ce SUV traction est moins sportif que son grand frère le Stelvio (propulsion ou 4×4) mais il se révèle agréable grâce à un châssis rigide et équilibré, secondé par une direction directe et de bons freins. Derrière le joli volant, on peut disposer de grandes palettes de changement de vitesses fixes, taillées dans l’aluminium. Chic.

Pour rehausser le confort, des amortisseurs pilotés selon deux lois sont également proposés. Bref, Alfa tient là un SUV moderne et bien né qui, sans révolutionner le marché, a de quoi séduire, en particulier grâce à sa plastique très stylée. S’il n’a pas le tempérament explosif des Alfa d’antan, il cultive le charme latin qui a toujours donné de la personnalité aux voitures de la marque.