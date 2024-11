Alfa Romeo Junior: la première Alfa électrique

Elle voulait qu’on l’appelle Milano. Mais Rome en a décidé autrement : le ministre du “Made in Italy” (il existe vraiment !) a refusé, estimant l’appellation trompeuse car la voiture est produite en Pologne… Elle a donc été rebaptisée Junior.

Il est vrai que cette première Alfa électrique n’est pas italienne de souche. Sa robe sort du crayon d’un designer espagnol et elle cache une plateforme française, partagée avec ses cousines du groupe Stellantis, rationalisation oblige.

Ceci dit, elle s’en différencie tant dehors que dedans : à part quelques boutons et l’écran central, le mobilier intérieur est spécifique.

Il peut même se draper en option d’Alcantara, qui côtoie toutefois des plastiques bon marché… On est bien installé à l’avant (avec même un siège massant en option pour le conducteur), mais les places arrière sont étriquées. Rien à redire concernant le coffre, généreux pour le segment.

Sous le capot, il y a un moteur micro-hybride à essence (136 ch) et deux propulseurs électriques : 280 ch pour la sportive version Veloce et 156 ch pour notre modèle d’essai plus raisonnable, mais déjà très agréable, en particulier grâce au châssis bien charpenté et au train avant tranchant offrant un réel plaisir en conduite dynamique. Le confort n’est pas sacrifié pour autant, du moins tant que le revêtement n’est pas trop défoncé.

Pour rehausser le côté énergique, Alfa a monté un générateur de son donnant un peu d’émotion auditive à l’accélération. Un fond sonore jamais envahissant ni déplaisant. Bref, Alfa est parvenu à distiller le plaisir dynamique que l’on attend de la marque dans ce petit SUV électrique à base technique française.

Un produit agréable et plutôt stylé, mais cependant pas vraiment bon marché. Alfa compte pourtant beaucoup sur cette Junior pour booster les ventes d’une gamme vieillissante, en attendant un nouveau Stelvio (SUV familial) prévu pour l’an prochain et sans doute une nouvelle berline Giulia en 2026.

Elettrica:

– Moteur électrique synchrone, 156 ch (115 kW) / 260 Nm ;

– batterie : 54 kWh bruts/51 nets, temps de charge : environ 27h sur prise domestique, 5h45 sur borne AC (max. 11 kW), de 20 à 80% en 27 min. sur borne DC (100 kW max.) ;

– longueur : 4,17 mètres,

– poids : 1.545 kg. Performances :

– Vitesse max : 150 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 9,0 s ;

– consommation moyenne de l’essai (16°C) : 15,5 kWh/100 km ;

– autonomie moyenne officielle/de l’essai : 420/329 ;

– rejets CO 2 : 0 g/km



Prix : à partir de 38.700 euros ; déductibilité fiscale : 100%.



Les + :

– Châssis dynamique,

– plaisir de conduite,

– look Alfa sympa.