Aiways U6: la Tesla chinoise proche des références européennes

Aiways, vous connaissez? Sorte de Tesla chinoise, cette start-up privée est née en 2017 et a débarqué en Belgique courant 2021, avec son SUV familial U5 électrique.

La marque Aiways est distribuée en Belgique sans réseau propre, via le revendeur multi-marque Cardoen et ses 16 points de vente, qui assurent aussi les entretiens. Après l’U5, la gamme s’étend avec ce SUV-Coupé U6.

Bonne nouvelle, la poupe effilée ne sacrifie pas les aspects pratiques: la garde au toit à l’arrière reste généreuse, de même que le volume du coffre. Et la carrosserie plus aérodynamique permet d’aller plus loin avec un “plein” d’électricité, d’autant que ce modèle a consommé très peu durant notre essai, mené il est vrai à bonne température (25 °C) et à rythme assez lent.

L’U6 sait aussi accélérer le mouvement: ses performances sont très correctes, tandis que la tenue de route de cette traction au châssis rigide est saine et efficace, à défaut d’être joueuse. A bord, la finition est soignée et le mobilier stylé.

Pas de GPS intégré

Ce SUV chinois est également branché: le grand écran central de 14’’ commande un multimédia moderne, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Par contre, il n’y a toujours pas de GPS intégré. Il faut donc passer par le smartphone pour trouver son chemin et… les bornes de recharge. Pour le reste, ce SUV chinois proche des références européennes est livré full options, donc offrant notamment une sellerie en cuir, des sièges avant électriques, le toit vitré panoramique, une pompe à chaleur, des caméras 360°, un régulateur de vitesse actif et une foultitude d’autres aides à la conduite.

Le tout pour un prix qui oscillera entre 48 et 50.000 euros, soit environ 10.000 euros de moins que les Skoda Enyaq Coupé et VW ID. 5, à prestations et équipements équivalents. Reste qu’une Tesla Model Y, de gabarit similaire mais encore plus aboutie, n’est pas plus chère. La confrontation Chine/USA est donc plus que jamais d’actualité. A vous de choisir votre camp…

© PG