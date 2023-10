Mission économique belge : les accords commerciaux pleuvent à Sydney

Une quinzaine de paraphes ont scellé lundi des accords économiques dégagés entre des entreprises belges et australiennes à Sydney.

A peine entamée, la mission économique belge en Australie a déjà permis de dégager quinze accords économiques et académiques, qui ont été signés en fin de journée lundi en présence de la princesse Astrid, de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, du ministre wallon de l’Economie Willy Borsus et du ministre flamand des Finances Matthias Diependaele.

La firme montoise Ecosteryl, leader dans la gestion des déchets médicaux infectieux, a signé un tel accord avec l’entreprise australienne Greenfields qui appuie les autorités locales de Sydney à réduire les rebuts atterrissant dans les décharges. Elle a investi 15 millions de dollars australiens dans une usine de traitements des déchets, dont ceux issus du secteur médical.

Greenfields s’engage entre autres à investir dans deux des plus grands modèles d’équipement d’Ecosteryl à même de traiter jusqu’à 14 tonnes de déchets hospitaliers infectieux par jour. L’an prochain, Greenfields ambitionne aussi d’installer des équipements de recyclage supplémentaires pour les déchets décontaminés.

La société pharmaceutique australienne Telix, dont la filiale belge est installée à Seneffe et emploie une trentaine de personnes, a quant à elle signé un protocole d’entente (« Memorandum of understanding ») avec la fondation Oncidium qui vise à faire progresser les thérapies médicales nucléaires dans le traitement du cancer à l’échelle globale. Cette ONG, basée en Belgique, veut rendre accessible le concept de radiothéranostique, forme de thérapie médicamenteuse ciblée contre le cancer, au plus grand nombre.

RGPD

Un protocole d’accord a aussi été signé entre le bureau européen de protection des données (European Data Protection Office EDPO), dont le siège est installé à Bruxelles, et le cabinet d’avocats Maddocks. Les deux entités entendent collaborer pour aider les entreprises australiennes actives dans l’UE à respecter le Règlement général sur la protection des données (RGDP), et en particulier l’obligation de nommer un responsable en la matière.

D’autres accords avaient une portée plus académique, notamment avec des coopérations entre des universités belges – dont celles d’Hasselt ou Gand – et des universités de Sydney.

La journée a en outre été marquée par les visites du site de construction de la station de métro Barangaroo par le groupe Besix Watpac, de l’usine d’eau oxygénée de Solvay, et d’une plateforme numérique d’échange sécurisée de données à Port Botany, reliant des acteurs portuaires, exploitée par une spin-off technologique du port d’Anvers-Bruges.

La princesse Astrid et les quatre ministres ont aussi été reçus par le gouverneur général du Commonwealth d’Australie, John Hurley, représentant de Charles III, dans sa résidence officielle surplombant la baie de Sydney.

La journée s’est clôturée par une réception au Musée d’art contemporain de Sydney, faisant face à l’opéra de la ville, au cours de laquelle les 500 invités ont eu l’occasion de prolonger leurs échanges pour faciliter des opportunités commerciales.