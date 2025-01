L’internet mobile reste le moyen privilégié pour s’échanger les voeux du Nouvel An

Un p’tit gif de meilleurs voeux par-ci, un p’tit SMS de bonne année par-là. Les téléphones ont de nouveau chauffé lors de la nuit du Nouvel An. Ainsi, la consommation de données mobiles a augmenté de 30% par rapport à l’an dernier avec un total 532.675 gigabytes recensés par Proximus. Le réseau Orange a, lui, traité 576.866 gigabytes de données mobiles, soit une augmentation de 17% par rapport à l’année passée.

“Les applications les plus populaires pour partager les souhaits restent Facebook, Instagram et TikTok. SnapChat et WhatsApp complètent le top cinq”, souligne l’opérateur Orange dans un communiqué.

Bien que le nombre de SMS diminue d’année en année, le texto reste un moyen de communication populaire pour échanger des voeux de Nouvel An, à en croire les chiffres des deux principaux opérateurs du pays. “Le volume est environ 70% plus élevé que lors d’une nuit normale”, indique mercredi Proximus, qui a comptabilisé 5.434.014 SMS échangés entre 20h00 le 31 décembre et 08h00 le 1er janvier. Sur le réseau Orange, un total de 6,3 millions de SMS ont été envoyés pour souhaiter la bonne année, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à l’année dernière, signale l’entreprise télécom. “À minuit, un pic de 2.604 SMS par seconde a été atteint”, ajoute-t-elle.

Le nombre d’appels est quant à lui en baisse par rapport à l’année dernière. Au total, 4.106.257 appels ont été passés via le réseau Proximus (-3%). Sur le réseau Orange, 4,7 millions de conversations téléphoniques ont été réalisées, soit une baisse de 8% par rapport à l’an dernier.