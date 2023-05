Le gouvernement : 800 membres de cabinet, dont plus de 400 détachés

Chacun des 20 membres du cabinet De Croo dispose d’un cabinet. Au total plus de 800 personnes y travaillent. Et plus de la moitié sont des employés dits détachés, révèle De Standaard.

Quand on parle d’employé détaché, il s’agit d’un employé qui a un emploi ailleurs, souvent dans une administration publique, mais qui est temporairement « prêté » au cabinet. La plupart du temps ces employés continuent d’être payés par leur employeur d’origine. Les deux employés détachés chez la ministre De Sutter ne sont donc pas une exception. Loin de là. Le système est même l’une des épines dorsales du fonctionnement d’un cabinet, dit encore De Standaard.

Il est vu comme un moyen de rationaliser la politique et de mieux préparer les dossiers via l’expertise des détachés. Mais aussi assurer une meilleure liaison entre la ministre et son ministère. Il s’agit en effet souvent de personnes qui connaissent bien les besoins sur le terrain.

Pour certains ministères, c’est plus de la moitié du cabinet qui est détaché

Ainsi pour le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR), pas moins de 19 des 21 fonctionnaires du cabinet sont détachés d’administrations fédérales. Pour le ministre de la Justice Van Quickenborne c’est plus de 80 % du cabinet qui est composé de personnes détachées et dont la grande majorité provient de l’administration et du pouvoir judiciaire. Chez Tinne Van der Straeten, c’est 16 des 27 membres de son cabinet qui sont détachés et chez Ludivine Dedonder, c’est 21 sur 30. Chez Vincent Van Peteghem, c’est 45 sur 65. Enfin chez Frank Vandenbroucke, c’est 34 sur 56 et chez le premier ministre De Croo, c’est 26 sur 44.

Choisir son cabinet serait surtout une question de confiance

Les nominations au sein d’un cabinet sont souvent politiques. Les partis continuent d’y créer leur propre « mini-administration ». Cela a un double effet pervers. Le premier est que certains dossiers intercabinet peuvent être bloqués pour des questions politiques. L’intérêt du parti passant devant l’intérêt général. L’autre est une fuite des cerveaux au sein des administrations. Sans oublier qu’un manque de contrôle de cette « cour ministérielle » est souvent relevé.

Pourquoi les deux détachés de bpost posent problème ?

Le problème dans le cas des deux membres du cabinet de la ministre Petra De Sutter (Groen) ce n’est donc pas qu’ils soient détachés. Le vrai problème c’est qu’ils sont employés par Bpost. Une entreprise cotée en bourse et partiellement privatisée. De quoi effectivement donner l’apparence d’un conflit d’intérêts.