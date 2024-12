Le géant néerlandais FrieslandCampina et l’entreprise belge Milcobel souhaitent fusionner

Le géant laitier néerlandais FrieslandCampina et son rival belge Milcobel veulent fusionner, ont annoncé mercredi ces deux coopératives laitières. Une fusion donnerait naissance à une nouvelle coopérative dont le chiffre d’affaires s’élèverait à plus de 14 milliards d’euros, qui opérerait dans 30 pays et emploierait près de 22.000 personnes. Elle devrait poursuivre ses activités sous le nom de FrieslandCampina.

“La fusion jette les bases d’une organisation tournée vers l’avenir, qui place les produits laitiers au cœur de ses activités pour les producteurs laitiers membres, les employés, les consommateurs et les entreprises clientes”, estiment les deux partenaires.

En fusionnant, les entreprises veulent miser sur des économies d’échelle, car elles s’attendent à ce qu’il y ait moins de lait sur le marché en Belgique et aux Pays-Bas en raison de la réglementation. Cela se traduirait par une réduction du cheptel.

“L’échelle est importante”, a souligné Jan Derck van Karnebeek, le CEO de FrieslandCampina, dans un entretien avec des journalistes, évoquant le chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros pour la future structure.

Le projet doit à présent être approuvé par le conseil des membres de FrieslandCampina, l’assemblée générale extraordinaire de Milcobel et les autorités de la concurrence. Les producteurs laitiers membres, les travailleurs, les conseils d’entreprise et les syndicats en ont été informés.

Milcobel nommera un administrateur au conseil d’administration de la coopérative si les plans sont finalisés. Cette société belge est connue pour des marques comme Fromage Brugge, Fromage Nazareth et Beurre Milcobel. En juillet, elle avait annoncé qu’elle vendait le producteur de crème glacée Ysco.

La plus grande entreprise laitière de Belgique a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Selon un porte-parole, la fusion envisagée n’aura pas de conséquence sur l’emploi.

FrieslandCampina, qui compte également des agriculteurs membres et des sites de production en Belgique, a, elle, réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros l’année dernière.

“Nous croyons fermement que +un plus un, cela fait trois+”, a commenté Peter Grugeon, le CEO de Milcobel. Il a parlé d’une “fusion à part entière” entre les deux coopératives. Selon Betty Eeckhaut, présidente de Milcobel, les coopérateurs seront traités sur un pied d’égalité dans la nouvelle structure.

Les deux sociétés, gérées par des producteurs laitiers depuis des générations, “se complètent parfaitement en termes de positions sur le marché et de portefeuilles de produits”, estiment-elles. “La fusion offrira de nouvelles possibilités de développement dans des segments de marché tels que les fromages destinés au consommateur, la mozzarella, les produits laitiers (y compris le lait, le babeurre et le yaourt), et les ingrédients, ainsi que des avantages en termes d’efficacité et d’expertise, par exemple dans le domaine de la durabilité.”

Sur le marché du fromage en Belgique, la position de la nouvelle entité nécessitera des discussions avec les autorités de la concurrence, mais les partenaires se disent “très confiants” à ce sujet.

Les deux entreprises visent des “synergies dans le domaine du lait et de la production”. Il n’est pas question de fermeture de sites. “Il n’y a pas de restructuration en vue pour le moment”, a rassuré Peter Grugeon, qui a parlé d’une croissance positive. “L’analyse de rentabilité de cette fusion ne repose pas sur des fermetures de sites”, a complété M. van Karnebeek.

Les projets seront davantage développés au cours des prochains mois et le dossier sera ensuite soumis aux autorités de la concurrence, dont le feu vert est attendu pour le dernier trimestre de 2025. Pendant les 10 mois à un an à venir, Milcobel et FrieslandCampina continueront à fonctionner comme deux entreprises distinctes.

La future coopérative FrieslandCampina comptera 16 districts, soit deux de plus qu’actuellement. Les neuf districts actuels regroupant les agriculteurs de Milcobel fusionneront en deux nouveaux: Milcobel Est et Ouest.

Le lait leur sera fourni par près de 11.000 exploitations laitières membres appartenant à environ 16.000 producteurs aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et dans le nord de la France.