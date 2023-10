Jerome Powell met l’euro à mal

La Fed va garder des taux élevés plus longtemps que prévu.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé les taux inchangés… et la porte ouverte à une autre hausse. Son président Jerome Powell a en effet laissé entendre que les taux resteraient élevés plus longtemps qu’imaginé. Résultat, l’euro a immédiatement chuté, passant de 1,0730 à 1,0620 dollar. Car pour la Banque centrale européenne (BCE), la hausse est finie. Or, des taux plus élevés confèrent davantage de force à une devise. Le marché imaginait le grand retour de l’euro avec une Fed qui arrêterait la hausse des taux avant la BCE et commencerait à diminuer plus tôt. C’est le contraire qui semble se produire.