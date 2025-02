Zeebrugge reste le premier port importateur de gaz naturel liquéfié russe en Europe

Le port de Zeebrugge (Flandre occidentale) reste le premier port importateur de gaz naturel liquéfié russe (GNL) en Europe, d’après les données de l’Institute for Economics and Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Près de sept milliards de mètres cubes de ce gaz russe ont transité par le terminal gazier en 2024. Il s’agit du plus faible total depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.

Le port de Zeebrugge est une plaque tournante pour le transport de GNL. En 2024, plus d’un quart du GNL russe à destination de l’Europe par la mer (28%) a transité par le terminal gazier de Zeebrugge, avant d’être acheminé vers d’autres pays comme l’Allemagne, par bateau ou par camion.



Selon les chiffres de l’IEEFA, 44% des volumes de GNL importés en Belgique proviennent de Russie, contre 38% du Qatar et 16% des États-Unis.

Les importations de gaz naturel liquéfié des États membres de l’Union européenne (UE) ont atteint, en 2024, leur plus bas niveau depuis 2021. Néanmoins, celles en provenance de Russie ont, elles, augmenté de 18% l’année dernière, d’après l’IEEFA.



L’UE a décidé d’interdire, en juin dernier, les transbordements de GNL russe. Ce processus permet aux cargaisons en provenance de Russie d’arriver dans un terminal européen, avant d’être transférées vers d’autres conteneurs puis envoyées vers le marché mondial. Ces sanctions entreront en vigueur le 26 mars 2025.



Contrairement à la France et aux Pays-Bas, la Belgique a réduit ses importations de GNL russe, avec une baisse de 11% sur l’année 2024. D’après les chiffres de la Banque nationale de Belgique sur le commerce extérieur, environ la moitié des importations belges avec la Russie est constituée de GNL (46% au troisième trimestre 2024). Le reste provient notamment d’acier, d’ammoniaque ou encore d’engrais.