Voilà la preuve que la Belgique contourne les sanctions contre la Russie

Les composants interdits sont vendus à Moscou par des voies détournées. Les statistiques commerciales le prouvent.

On le supposait : les sanctions contre la Russie sont en grande partie inefficaces parce qu’elles sont contournées. Plutôt que de vendre des composants électroniques directement à la Russie, ce qui est interdit, ces biens sont exportés vers des pays comme la Turquie, le Kazakhstan, les émirats, ou d’autres, qui sont beaucoup plus ambigus à l’égard des sanctions et dans lesquels les circuits commerciaux avec la Russie continuent d’exister plus ou moins secrètement.

L’économiste belge Éric Dor, qui dirige les études économiques de IESEG School of Management (Lille), montre dans une étude qui se base sur les chiffres d’Eurostat que ces craintes sont fondées. Et la Belgique fait partie des pays qui contournent ces sanctions.

Turquie, Kazakhstan, Emirats

« Entre 2021 et 2022, les exportations de biens de la Belgique vers la Russie ont diminué de 730 millions d’euros, ou encore de 16,76%. Mais au cours de la même période les exportations de biens de la Belgique ont augmenté d’un milliard d’euros vers la Turquie, 299 millions d’euros vers le Kazakhstan, 877 millions d’euros vers les Emirats arabes unis, 81 millions vers l’Ouzbékistan, 45 millions d’euros vers l’Arménie, 34 millions d’euros vers la Géorgie », observe-t-il.

Les exportations de biens de la Belgique, entre 2021 et 2022, ont ainsi augmenté de 172% vers l’Ouzbékistan, 111% vers l’Arménie, 85% vers le Kazakhstan, 49% vers la Géorgie, 24% vers les Emirats arabes unis, 20,2% vers le Kirghizistan. Au cours des mois de janvier et février 2023, la tendance s’est poursuivie. Ces exportations ont enregistré une hausse (calculée sur base annuelle) estimée à 597% vers le Kirghizistan, 308% vers le Kazakhstan, ou 110% vers l’Arménie.

Notre pays n’est pas le seul, évidemment, à continuer à commercer indirectement avec la Russie. Ce constat est vrai pour l’ensemble de l’Union européenne.

« Il y a eu une forte augmentation des exportations de biens de l’Union européenne vers des pays voisins ou très proches de la Russie, note Éric Dor. Entre 2021 et 2022, les exportations de biens de l’Union européenne ont augmenté de 23% vers la Turquie, 345% vers le Kirghizistan, 165% vers l’Arménie, 130% vers l’Ouzbékistan, 94% vers le Kazakhstan ou 58% vers la Géorgie. La hausse des exportations de biens de l’Union européenne, entre 2021 et 2022, a ainsi été de 20,5 milliards d’euros vers la Turquie, de 4,9 milliards d’euros vers le Kazakhstan, de 1,5 milliard d’euros vers l’Ouzbékistan, de 1,2 milliard d’euros vers la Géorgie, de 1,1 milliard d’euros vers l’Arménie, de 909 millions d’euros vers le Kirghizistan. »

Et cette tendance se renforce encore au début de cette année.

Flambée des exportations de machines à laver

On sait que la Russie a un problème spécifique de composants électroniques pour équiper ses missiles, ses drones et son matériel de combat. Les chiffres d’Éric Dor montrent comment Moscou parvient à contourner le problème via ces circuits commerciaux indirects.

« Entre 2021 et 2022, les exportations de circuits intégrés électroniques de l’Union européenne, mesurées en euros, ont baissé de 81% vers la Russie, mais ont augmenté de 3461% vers le Kirghizistan, de 1313% vers l’Arménie, de 221% à destination de l’Ouzbékistan, de 173% vers la Géorgie, de 193% vers le Kazakhstan, de 41% vers la Turquie, de 30% vers Hong Kong, de 28% vers la Chine ». Les chiffres des premiers mois de 2023 ne montrent aucun ralentissement dans cette dynamique.

Le cas le plus frappant concerne les machines à laver, qui contiennent des circuits électroniques que la Russie, en désossant ces machines, peut employer de manière moins pacifique. « Entre 2021 et 2022, les exportations de machines à laver de ménages par l’Union européenne, mesurées en euros, ont baissé de 49,0% vers la Russie, mais ont augmenté de 1.139% vers la Turquie, 615% vers l’Ouzbékistan, 416,2% vers l’Arménie, 301% vers la Géorgie, 139% vers le Kazakhstan ». Même constat pour les lave-vaisselles dont les exportations vers le Kirghizistan ont flambé de plus de … 4.700% !