Les autorités chinoises ont annoncé la découverte d’un immense gisement de minerai d’or, évalué à environ 78,5 milliards d’euros. Ce gisement pourrait être le plus grand jamais découvert au monde.

Les scientifiques chinois ont mis la main sur l’un des plus vastes gisements d’or découverts à ce jour. Situés dans le champ aurifère de Wangu, dans la province du Hunan (sud-est de la Chine), les experts y ont détecté plus de 40 filons d’or, contenant environ 330 tonnes de métal précieux enfouies jusqu’à 2 000 mètres de profondeur. Grâce à des modèles 3D informatiques, les experts estiment qu’il pourrait contenir jusqu’à 1 100 tonnes d’or. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente huit fois le poids de la Statue de la Liberté.

Si ces estimations sont exactes, le gisement vaudrait environ 600 milliards de yuans, soit près de 78,5 milliards d’euros, selon les responsables du Bureau géologique de la province du Hunan (GBHP).

Un gisement abondant et de très haute qualité

Ce gisement se distingue non seulement par sa quantité, mais aussi par sa qualité exceptionnelle. L’or est visible à l’œil nu et atteint une concentration de 138 grammes par tonne métrique de minerai, contre seulement 8 grammes pour qu’une veine soit considérée comme de haute qualité. Des tests réalisés dans des zones périphériques donnent également l’espoir que d’autres gisements importants soient découverts à proximité dans l’avenir.

La Chine, un acteur clé du marché mondial de l’or

L’Australie demeure le pays au plus grand “potentiel” aurifère, avec des sols qui renfermeraient théoriquement 12 000 tonnes d’or. Elle est talonnée par la Russie, qui dispose de 11 000 tonnes, tandis que l’Afrique du Sud occupe la troisième place avec des réserves estimées à 5 000 tonnes. Mais il ne s’agit là que de projection. Jusqu’à présent, les plus grandes réserves d’or connues se trouvent dans la mine de South Deep, en Afrique du Sud, avec 930 tonnes.

Cette nouvelle découverte place donc potentiellement la Chine à la tête de la plus grande réserve connue d’or. De quoi aussi tripler ses réserves estimées à 2 000 tonnes. Son industrie assure aussi 10 % de la production mondiale. Toutefois, malgré cette position dominante et la nouvelle réserve, cela ne suffirait qu’à offrir un court répit à la Chine.

En effet, le pays consomme énormément d’or, tant pour son industrie que comme placement. Selon Reuters, la Chine aurait consommé 741 732 tonnes d’or au cours des trois premiers trimestres de cette année, mais n’en aurait produit que 268 068 tonnes. Les nouveaux gisements, aussi fabuleux soient-ils, ne couvriraient donc les besoins nationaux que pour 1,4 an seulement.

Un impact sur l’économie mondiale

Cette découverte risque aussi d’avoir des répercussions importantes sur l’économie mondiale. Cette annonce, combinée à des tensions géopolitiques accrues, a fait grimper les prix de l’or, dépassant à nouveau les 2 700 dollars l’once la dernière semaine de novembre et approchant un niveau record.

Selon les analystes de Barclays, bien que les taux d’intérêt élevés pèsent temporairement sur l’attrait de l’or qui a connu une légère baisse les trois premières semaines de novembre, une transformation structurelle de la demande offre un soutien à long terme. Face aux incertitudes économiques, de nombreuses banques, dont Goldman Sachs et Citi, ont ajusté leurs prévisions sur l’or. Par exemple, Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois, passant de 1 970 à 2 050 dollars l’once. Les projections pour 2025 varient entre 1 709 et 2 727 dollars l’once. Bloomberg anticipe une appréciation simultanée de l’or et de son équivalent numérique, le Bitcoin, d’ici 2025. À long terme, certains analystes envisagent des scénarios où l’or pourrait atteindre 7 000 dollars l’once, voire 10 000 dollars, avec la possibilité qu’il remplace partiellement le dollar américain comme réserve de valeur. Cependant, les marchés des matières premières étant hautement volatils, les prévisions au-delà de quelques années restent incertaines. Des facteurs comme l’inflation, les taux d’intérêt, la force du dollar ou des événements géopolitiques peuvent fortement influencer les prix.