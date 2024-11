Un câble sous-marin de télécoms entre la Finlande et l’Allemagne endommagé

Un câble de télécommunications situé dans la mer Baltique entre la Finlande et l’Allemagne a été endommagé. L’information est rapportée par la société finlandaise Cinia, exploitant ce câble de près de 1.200 kilomètres de long.

“Un défaut a été détecté dans le câble sous-marin Cinia C-Lion1 entre la Finlande et l’Allemagne le 18 novembre 2024. En raison de ce défaut, les services fournis par le câble C-Lion1 sont interrompus”, a indiqué le groupe à capitaux publics dans un communiqué. Les raisons de l’avarie font actuellement l’objet d’une enquête. Il n’y a aucun signe immédiat de sabotage, précise Cinia.

“Pour l’instant, il n’est pas possible d’évaluer la raison de la rupture du câble, mais ce type de rupture ne se produit pas dans ces eaux sans impact extérieur”, a ajouté le groupe auprès des journalistes.

La Finlande reste connectée à internet

Ce câble de télécommunications, installé depuis 2016, est le seul à relier directement la Finlande à l’Europe centrale. Il est situé entre Helsinki et Rostock (nord-est de l’Allemagne). Les Finlandais sont toujours connectés à internet grâce à d’autres câbles venus de Suède.

Un gazoduc et un câble de télécommunications entre la Finlande et l’Estonie ont également été endommagés voici un an. Ces dommages pourraient avoir été causés par l’ancre d’un navire chinois.

La Finlande a renforcé la surveillance des incidents en mer Baltique depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie voisine et l’Ukraine.