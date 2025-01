Trump propose une prime de départ à la Twitter à 2 millions de fonctionnaires

Dans le cadre d’une vaste offensive pour réduire les dépenses publiques, Donald Trump a envoyé un mail proposant aux fonctionnaires fédéraux qui le souhaitent de démissionner en échange d’une indemnité.

Donald Trump avait promis, pendant sa campagne, de réduire le poids de l’État fédéral et de tailler dans les dépenses. Et il n’aura pas traîné. Après avoir demandé aux ministères et agences fédérales de geler une partie des dépenses “d’assistance” — subventions et allocations notamment —, les annonces fracassantes se sont poursuivies mardi soir aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump a ainsi envoyé un e-mail à environ deux millions de fonctionnaires pour leur proposer une indemnité de départ en cas de démission. Cette initiative vise à réduire les coûts de l’administration fédérale.

Un départ volontaire sous conditions

Les agents concernés ont jusqu’à jeudi prochain pour faire leur choix.

Les fonctionnaires qui acceptent cette offre devront quitter leur poste avant le 6 février, tout en continuant à percevoir leur salaire jusqu’au 30 septembre. Ils ne seront plus tenus de se rendre au travail après leur démission.

La lettre du bureau chargé des fonctionnaires fédéraux rappelle que le président américain a publié plusieurs directives concernant les fonctionnaires, décrétant notamment l’interdiction du télétravail, la fin de la discrimination positive au recrutement, une attention accrue aux performances et de probables plans sociaux pour réduire le personnel.

“La restructuration du personnel fédéral sera d’envergure”, précise encore l’e-mail, qui souligne également que les employés refusant l’offre “ne disposent d’aucune garantie totale quant à la sécurité de leur poste”. En d’autres termes, c’est à prendre ou à laisser.

Certains services publics sont exclus du dispositif, notamment l’immigration, la sécurité nationale, l’armée et la poste. Un employé anonyme a confié à CNN que “les réactions oscillent entre la stupéfaction, la colère et l’inquiétude”

D’autant plus que l’administration Trump avait déjà ordonné, vendredi 24 janvier, la fermeture des bureaux fédéraux chargés de promouvoir la diversité et la justice environnementale, ainsi que le licenciement des fonctionnaires y travaillant — déjà mis en congé forcé depuis mercredi — dans un délai de deux mois, selon une note du ministère en charge des fonctionnaires.

Il s’agit là d’un renvoi massif de salariés fédéraux engagés dans la lutte contre les discriminations via les programmes de DEIA (diversité, équité, inclusion et accessibilité). Le terme « DEI » (ou « DEIA »), qui désigne, dans le domaine des ressources humaines, les politiques de recrutement visant à favoriser la diversité raciale ou sexuelle, était devenu l’une des cibles privilégiées de la droite conservatrice américaine. Dont acte.

Un parallèle avec la gestion de Twitter par Elon Musk

Musk supervise désormais le département DOGE, un modèle de gestion que Trump envisage d’adopter pour optimiser l’efficacité gouvernementale.

“On estime que 5 à 10 % des effectifs démissionneront, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies de l’ordre de 100 milliards de dollars”, a déclaré sur X Elon Musk, le dirigeant de Tesla, SpaceX et X, qui pilote une mission consultative au gouvernement pour faire des économies.

Cette initiative rappelle fortement la méthode d’Elon Musk après son acquisition de Twitter (désormais X) en 2022. À l’époque, il avait informé des milliers d’employés de leur licenciement par e-mail.

Fait notable : certains salariés de Twitter ayant accepté l’offre de Musk n’auraient finalement jamais reçu leur indemnité.

Autant de principes de management chers à Elon Musk, qui avait congédié les trois quarts des employés de Twitter (désormais X) dans les semaines ayant suivi son rachat du réseau social fin 2022.

“Un braquage”

Cet email vient conclure une journée des plus agitées. Le gel des subventions fédérales décidé lundi soir, qualifié mardi par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, de “très responsable”, a en effet rapidement provoqué une bronca.

Plusieurs ONG et organisations représentant les petites entreprises ont déposé un recours auprès d’un tribunal fédéral de Washington, jugeant le mémo publié lundi soir “dénué de toute base juridique ou de la plus simple justification”. La juge saisie du dossier a ordonné sa suspension immédiate, et ce, jusqu’à lundi prochain, le temps d’examiner le dossier.

Les procureurs généraux de 23 États ont aussi annoncé vouloir contester ce texte de l’exécutif.

L’opposition démocrate est, de son côté, montée au créneau, dénonçant, par la voix du responsable de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, une “décision illégale, dangereuse, destructrice, cruelle”. “C’est un braquage réalisé à l’échelle nationale”, a-t-il également cinglé.

Selon la professeure de droit à l’Université Columbia, Gillian Metzger, “le pouvoir exécutif a la possibilité de reporter ou annuler des dépenses, mais uniquement dans des cas particuliers et selon des procédures précises”.

La mesure a provoqué la confusion dans le pays

Durant quelques heures mardi, le portail d’accès à Medicaid, l’assurance santé pour les Américains les plus pauvres, était inaccessible dans plusieurs États américains, empêchant les hôpitaux et médecins d’obtenir le paiement des actes réalisés, selon plusieurs élus démocrates. La Maison-Blanche a plus tard assuré que l’accès allait être rétabli.

Avec ces décisions, l’administration Trump continue d’alimenter l’incertitude et le débat sur l’avenir des politiques publiques fédérales.

Pour rappel, l’État fédéral a déboursé, l’an dernier, plus de 3 000 milliards de dollars en matière d'”assistance financière”, ce qui inclut bourses, prêts et aides d’urgence en cas de catastrophe naturelle — autant de dépenses approuvées par le Congrès.

La semaine dernière, les États-Unis ont déjà gelé les aides apportées en dehors de leurs frontières, le temps d’un réexamen complet.