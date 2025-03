Trump fait machine arrière et suspend l’essentiel des droits de douane contre le Mexique jusqu’au 2 avril

Donald Trump a fait machine arrière jeudi dans son offensive commerciale contre le Mexique, en annonçant sur son réseau Truth Social que l’essentiel des droits de douane contre ce pays étaient suspendus jusqu’au 2 avril.

“Le Mexique n’aura pas à payer de droits de douane sur toutes les marchandises couvertes par l’ACEUM”, le traité de libre-échange qui régule l’essentiel des échanges commerciaux entre les deux pays, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. “Cet accord va jusqu’au 2 avril”, ajoute Donald Trump qui assure avoir pris cette décision “par égard” pour son homologue Claudia Sheinbaum, avec laquelle il a une “très bonne” relation.

Le magnat républicain a déclaré que les deux pays travaillaient à la frontière commune pour empêcher l’arrivée de migrants illégaux et arrêter le trafic de fentanyl.

Trump avait appliqué mardi des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada, ses partenaires dans l’accord de libre-échange. En réponse, Mme Sheinbaum avait menacé d’annoncer dimanche lors d’un rassemblement populaire des mesures “douanières et non douanières”.

Les tarifs douaniers menaçaient de récession le Mexique dont plus de 80% des exportations partent aux États-Unis, d’après les experts.

Des “résultats sans précédent”

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a salué la décision de son homologue américain Donald Trump de suspendre jusqu’au 2 avril les droits de douane envers le Mexique, en saluant une collaboration avec “des résultats sans précédent”.

Les deux gouvernements vont continuer à travailler ensemble “particulièrement sur les sujets de la migration et de la sécurité, qui incluent une réduction du passage illégal du fentanyl vers les Etats-Unis, ainsi que celui des armes vers le Mexique”, a-t-elle déclaré dans un communiqué après un entretien téléphonique avec le président américain.