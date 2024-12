Traité mondial contre la pollution plastique: faute d’accord, les négociations vont se prolonger

Les points d’achoppement

Voici les principaux points d’achoppement des pourparlers, qui ont démarré il y a plus de deux ans et se poursuivront en 2025, à une date et en un lieu qui restent à déterminer.



1. Production

La résolution de l’ONU de 2022 qui a lancé les négociations prévoit “une production et une consommation durable du plastique”.

Mais la signification de cette expression est très différente selon les parties.

Certains pays réunis au sein d’une coalition dite “des hautes ambitions” souhaitent que le traité impose une réduction de la production de plastique vierge, et la suppression de tous les plastiques “non nécessaires” comme celui à usage unique.

“Il ne sert à rien de passer la serpillière quand on laisse le robinet ouvert”, a déclaré Anthony Agotha, envoyé spécial de l’Union européenne pour le climat et l’environnement.

Mais d’autres, au premier rang desquels plusieurs gros producteurs de pétrole comme la Russie, l’Iran et l’Arabie saoudite, s’opposent à toute réduction contraignante.

“L’objectif de ce traité est de mettre fin à la pollution par le plastique, et non au plastique lui-même. Le plastique a apporté d’immenses bénéfices aux sociétés du monde entier”, a affirmé le délégué du Koweït Salmane Al-Ajmi.

2. “Produits chimiques problématiques”

La “Coalition des hautes ambitions”, pilotée par le Rwanda et la Norvège, soutient des mesures visant à réduire ou éliminer les “produits chimiques problématiques” pour la santé humaine, sur la base de critères mesurables.

Tout accord “doit contenir une obligation claire et juridiquement contraignante d’éliminer progressivement les produits plastiques les plus nocifs et les substances chimiques préoccupantes contenues dans les plastiques”, a affirmé la cheffe de la délégation du Mexique, Camila Zepeda, lors de la dernière session plénière, dans une déclaration soutenue par 95 pays.

Le représentant des Fidji avait auparavant prévenu qu’il n’y aurait “pas de traité sans une disposition sur les substances chimiques préoccupantes”, qualifiant ce point de “non négociable”.

Mais certains pays continuent à rejeter toute initiative visant à éliminer ou à restreindre des produits chimiques, invoquant les accords internationaux (Reach en Europe, par exemple) et les réglementations nationales existants en matière de toxines.

Selon le Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL), plus de 200 lobbyistes des industries pétrolières et chimiques ont participé aux négociations de Busan.

3. Financement

La mise en oeuvre d’un traité, notamment en ce qui concerne la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques, coûtera de l’argent que les pays en développement affirment ne pas avoir.

Un article sur le financement dans le dernier avant-projet d’accord diffusé dimanche contenait de nombreuses formulations possibles et contradictoires, reflétant le profond désaccord sur qui paiera quoi, et comment.

Les négociations ont notamment porté sur la création d’un fonds multilatéral dédié à cet effet, après la bataille acharnée menée lors des négociations sur le climat de la COP29 pour obtenir davantage de moyens financiers de la part des pays développés.

Mais le diable est dans les détails. “Comme les pays en développement l’ont demandé à plusieurs reprises ces derniers jours, l’instrument devrait respecter les différences nationales et refléter l’équité et l’inclusivité”, a déclaré la déléguée de la Chine dimanche en fin de journée.

Les pays en développement soutiennent que les pays riches, qui ont historiquement bénéficié d’activités industrielles liées à la production de plastique, doivent mettre la main au portefeuille. Mais les pays développés rétorquent que la majeure partie de la production de plastique dans le monde est le fait de pays en développement.

4. Mondialement contraignant ou nationalement déterminé?

Le traité doit-il créer des règles mondiales globales qui contraindront toutes les nations à respecter les mêmes normes, ou permettra-t-il à chaque pays de fixer ses propres objectifs?

C’est là un autre point de friction. L’Union européenne a prévenu d’emblée qu’elle ne soutiendrait pas “un traité dans lequel chaque partie ne ferait que ce qu’elle juge nécessaire”.

De l’autre côté, certains pays affirment que les différences de niveau de capacité et de croissance économique rendent les normes communes déraisonnables.

L’Iran a demandé la création d’un “comité d’évaluation” qui suivrait les progrès réalisés, mais qui ne surveillerait “en aucun cas” le respect des normes.