Tencent et CATL catalogué comme “entreprises chinoises militaires”

Le ministère américain de la Défense a ajouté les géants chinois Tencent et CATL à sa liste d’entreprises dont il estime qu’elles ont partie liée avec les forces armées de Pékin.

Tencent (tech) et CATL (batteries) figurent dans une liste actualisée qui doit être publiée mardi au journal officiel, et consultable lundi. Le mastodonte de la tech Tencent figure parmi les plus grands créateurs de jeux au monde et est l’opérateur de l’application WeChat, omniprésente en Chine. CATL produit plus du tiers des batteries de voitures électriques vendues dans le monde, y compris pour équiper les véhicules de Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda et Hyundai. Aux termes d’une loi de 2021, le ministère américain de la Défense doit identifier les entreprises militaires chinoises ayant des intérêts directs ou indirects aux Etats-Unis et en soumettre la liste au Congrès. Il doit aussi publier la partie non classifiée de la liste au journal officiel.

Le fait d’y être inclus n’a pas de conséquence juridique pour les entreprises en question mais cela porte atteinte à leur réputation. Par le passé, certains groupes ont porté plainte après y avoir figuré. “L’inclusion de Tencent dans cette liste est de toute évidence une erreur, nous ne sommes ni une entreprise militaire ni un fournisseur”, a réagi un porte-parole du géant chinois. “A la différence des sanctions ou des contrôles à l’exportation, cette liste n’aura aucun impact sur la marche de l’entreprise”, a ajouté le porte-parole, soulignant toutefois que Tencent allait travailler avec le Pentagone pour “éclaircir tout malentendu”.

Les Etats-Unis considèrent la Chine comme leur premier rival. Depuis des années, Washington prend des mesures de protection de la sécurité nationale visant les entreprises de la tech de peur que leur savoir-faire ne soit utilisé par Pékin à des fins militaires. L’annonce a entraîné une chute des actions de Tencent (-7%) et de CATL (-5,2%) à l’ouverture de la Bourse de Hong Kong mardi, où l’indice Hang Seng a ouvert en baisse de près de 1%.